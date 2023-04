TikTok bị dọa cấm tại Mỹ nếu công ty mẹ ByteDance không thoái vốn. (Ảnh: The Atlantic)

Mới đây, ông Carr đã ra điều trần trước Thượng viện Australia về vấn đề ảnh hưởng của nước ngoài qua mạng xã hội. Ủy viên FCC cho biết, lo ngại về TikTok tại Mỹ “sâu và rộng”. Sau khi Anh, Australia và các nước khác cấm ứng dụng trên các thiết bị chính phủ, Mỹ đang cân nhắc cấm hoàn toàn trên cả nước. Gần đây, bang Montana đã thông qua dự luật có thể cấm nền tảng trong phạm vi của bang.

TikTok đang nỗ lực để thoát khỏi lệnh cấm bằng cách chuyển dữ liệu người dùng Mỹ sang máy chủ bên thứ ba đặt trong nước. Công ty cũng cho phép Oracle kiểm tra mã nguồn để bảo đảm không có gì nguy hiểm.

Trước Thượng viện Australia, ông Carr phát biểu, dù vấn đề TikTok sẽ do Bộ Ngân khố Mỹ xử lý, quan điểm chung của Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa là không thể chống lại việc dữ liệu TikTok bị Bắc Kinh truy cập do luật an ninh quốc gia năm 2017 Trung Quốc. Theo ông, chỉ có hai giải pháp chấp nhận được, đó là cấm TikTok tại Mỹ hoặc xóa bỏ mọi liên quan đến Trung Quốc.

Nói về kế hoạch Project Texas mà TikTok đang theo đuổi, ủy viên nhận xét hành động của công ty tới nay không làm cho Mỹ tin tưởng.

Người phát ngôn TikTok khẳng định thoái vốn không giải quyết được vấn đề. Cách tốt nhất để giải quyết lo ngại an ninh quốc gia là biện pháp minh bạch để bảo vệ dữ liệu người dùng và hệ thống Mỹ thông qua giám sát, kiểm tra và xác minh từ bên thứ ba, điều mà TikTok đang thực hiện.

Chính phủ Australia chưa có kế hoạch nào ngoài việc cấm TikTok trên thiết bị chính phủ. Tuần này, TikTok làm rõ các cáo buộc liên quan đến ứng dụng và phủ nhận dữ liệu người dùng Australia có thể bị xem từ Trung Quốc.

(Theo The Guardian)