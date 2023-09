Mùa 1 One Piece với 8 tập phim ngay khi ra mắt trên Netflix cuối tháng 8 vừa qua đã gây bão toàn cầu.

Tính đến thời điểm này, đây là tựa phim số 1 toàn cầu trên Netflix với 37,8 triệu lượt xem trong 10 ngày đầu tiên. Bộ phim đã lọt vào Top 10 tại 93 quốc gia và ra mắt ở vị trí số 1 tại 46 quốc gia. One Piece nhận 96% điểm khán giả trên Rotten Tomatoes từ hơn 10.000 xếp hạng, trở thành một trong những bộ phim có điểm khán giả cao nhất từ trước đến nay của Netflix.

Phim cũng nhanh chóng trở thành hiện tượng trên truyền thông và mạng xã hội với hơn 4 tỷ lượt hiển thị tìm kiếm cho #onepiecenetflix chỉ riêng trên TikTok. One Piece tiếp tục tạo ra tiếng vang và những xu hướng toàn cầu trên các nền tảng xã hội. Lượng theo dõi của các nghệ sĩ trên Instagram đã tăng vọt, thêm hàng triệu người trong vài tháng qua.

Trước độ nóng của phim, Eiichiro Oda - tác giả, họa sĩ minh họa và giám đốc sản xuất của One Piece vừa đăng tải video đặc biệt thông qua nhân vật ốc sên truyền tin, xác nhận bản chuyển thể live-action sẽ trở lại với những cuộc phiêu lưu mới từ vũ trụ One Piece. Tuy nhiên, số tập và chi tiết câu chuyện sẽ được chia sẻ sau.

"Có vẻ như mọi người trên khắp thế giới đều rất thích thú với bộ phim, điều này giúp cho nỗ lực của đội ngũ sản xuất trở nên thực sự xứng đáng... Hai tuần sau khi ra mắt, tôi vừa nhận được một số tin tức tuyệt vời. Netflix đã quyết định làm mới chương trình! Cuộc phiêu lưu của Iñaki và băng Mũ Rơm live-action sẽ tiếp diễn. Nhưng sẽ mất một khoảng thời gian nữa để hoàn thành kịch bản, vì vậy xin hãy kiên nhẫn", Eiichiro Oda nói trong video.

Phim có sự tham gia của các diễn viên Iñaki Godoy, Emily Rudd, Mackenyu.

Dựa trên tựa manga ăn khách nhất mọi thời đại của tác giả Eiichiro Oda, One Piece là một huyền thoại về chuyến phiêu lưu trên biển độc nhất vô nhị. Nhà thám hiểm trẻ tuổi Monkey D.Luffy luôn khao khát cuộc sống tự do từ khi còn nhỏ. Luffy xuất phát từ ngôi làng nhỏ, bắt đầu chuyến hành trình đầy hiểm nguy chinh phục kho báu huyền thoại One Piece, để trở thành Vua hải tặc mới.

Nhưng muốn chinh phục giải thưởng cuối cùng, Luffy phải tập hợp đoàn thủy thủ trong mơ trước khi lên tàu ra khơi, khám phá từng thước biển xanh rộng lớn, vượt qua Thủy quân lục chiến và đánh bại các đối thủ nguy hiểm trên mọi chặng đường.