An Giang, Kiên Giang, Long An, Tiền Giang là 4 tỉnh có dân số đông nhất ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Trong đó tỉnh An Giang có dân số đông nhất với 1.906.300 người - theo số liệu của Tổng cục thống kê năm 2023. 3 tỉnh Kiên Giang, Long An, Tiền Giang có dân số hơn 1,7 triệu người.