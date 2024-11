Chính xác

Khu vực đồng bằng sông Cửu Long có 1 thành phố trực thuộc trung ương là Cần Thơ và 12 tỉnh, gồm: Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau. Tuổi thọ trung bình của khu vực đồng bằng sông Cửu Long là 75,58 - theo số liệu của Tổng cục thống kê năm 2023. Trong đó, An Giang là địa phương có tuổi thọ trung bình thấp nhất với 74,07.