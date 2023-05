Tại cuộc họp báo chiều 4/5, ông Lê Trương Hiền Hòa, Phó Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM cho biết, qua 2 ngày tổ chức (29, 30/4), Chương trình tham quan Di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia trụ sở HĐND và UBND TP.HCM, đã có khoảng 1.500 khách du lịch trong nước và quốc tế tới tham quan.

Theo ông Hòa, hiện, các tour tham quan công trình kiến trúc cổ của thành phố không thiếu nhưng doanh nghiệp du lịch chỉ đang khai thác đi bộ, tham quan công trình kiến trúc dọc trên các tuyến đường, ngắm nhìn bên ngoài nhưng chưa được vào bên trong công trình. Tham quan Trụ sở HĐND và UBND là tour đầu tiên cho phép du khách vào trụ sở chính quyền đang hoạt động. “Sau khi tổ chức, phía Sở Du lịch đang họp đánh giá lại toàn bộ tour. Qua đó, chúng tôi xem xét, đề xuất tiếp tục mở tour theo hình thức khác nhau để du khách được tham quan”, ông nói.

Ngoài tour tham quan trụ sở HĐND và UBND vừa qua, Sở Du lịch phối hợp cùng các đơn vị du lịch, lồng ghép cho du khách tham quan các công trình kiến trúc cổ khác như Nhà hát thành phố... Tương lai, ngành du lịch cùng các Sở, ngành liên quan, tính toán tổ chức tour, giới thiệu thêm các công trình tại địa phương. Điều quan trọng là có bộ thuyết minh diễn giải cho du khách trong quá trình tham quan các tour dạng này, theo Phó Giám đốc Sở Du lịch.

Chủ tịch TP.HCM, ông Phan Văn Mãi trò chuyện với du khách tham quan. (Ảnh: Sở Du lịch TP.HCM)

Trước đó, theo thông tin từ ngành du lịch TP.HCM, nhiều người dân và du khách rất hào hứng khi được tìm hiểu về giá trị văn hoá-lịch sử và kiến trúc nghệ thuật của toà nhà trụ sở HĐND và UBND, có tuổi đời hơn 100 năm. Đa số ý kiến ủng hộ việc mở cửa trụ sở cho người dân, du khách tham quan. Chương trình tham quan được đánh giá là hoạt động ý nghĩa, thể hiện sự cởi mở của chính quyền TP.HCM trong giai đoạn phát triển mới; khẳng định mong muốn gắn kết ngày càng chặt chẽ với nhân dân, luôn hướng đến mục tiêu xây dựng chính quyền thân thiện, vì nhân dân phục vụ của địa phương.

Đối với toàn ngành du lịch thành phố, theo thống kê, chỉ tính riêng trong dịp Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 âm lịch); Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2023); Ngày Quốc tế Lao động (1/5/2023), khách tham quan tại các khu điểm du lịch, vui chơi giải trí của thành phố ước khoảng 950.000 lượt, tăng 126,2% so với cùng kỳ năm 2022 (năm 2022 là 420.000 lượt). Lượng khách tăng kéo theo doanh thu ước đạt 3.130 tỷ đồng, tăng 94,4% so với cùng kỳ năm 2022 (năm 2022 là 1.610 tỷ đồng).

Nếu tính cả 4 tháng đầu năm 2023, TP.HCM đã thu hút 1,38 triệu khách quốc tế (tăng 1.106,7% so với cùng kỳ năm 2022) và hơn 10,5 triệu khách du lịch nội địa (tăng 54,7% so với cùng kỳ năm 2022). Tổng doanh thu đạt hơn 51.100 tỷ đồng (tăng 75,5% so với cùng kỳ năm 2022).