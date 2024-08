Tinhvan Japan Co., Ltd là công ty con thuộc Tinhvan Software. Công ty chuyên về phát triển offshore, phát triển dịch vụ kỹ sư hệ thống (SES). Đại diện: Giám đốc Phạm Thúc Trương Lương. Trụ sở chính: Tầng 10, phòng 1003, tòa nhà Aios Gotanda Ekimae, 1-11-1 Nishigotanda, Shinagawa-ku, Tokyo. Điện thoại: +81-3-1234-5678 Điện thoại: +84-24-3559 6670 Magic Software Japan Co., Ltd là công ty chuyên về: Lĩnh vực công cụ phát triển: Nhập khẩu, sản xuất và bán các sản phẩm liên quan đến Magic xpa; Lĩnh vực công cụ tích hợp: Nhập khẩu, sản xuất và bán các sản phẩm Magic xpi; Dịch vụ chuyên nghiệp: Đào tạo, hỗ trợ các sản phẩm công cụ và các dịch vụ khác. Đại diện: Giám đốc đại diện Sato Toshio. Trụ sở chính: Tầng 24, tòa nhà Shinjuku Front Tower, 2-21-1 Kita-Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo. Email: contact@magicsoftware.com Điện thoại: +81-3-9876-5432