Ông Hà Đăng Sơn

- Thực ra chúng ta cần làm rõ một số điểm. Thứ nhất, các quy định mà chị Phương đã nêu là quy định do Bộ Công Thương ban hành. Khung pháp lý đó hoàn toàn do Bộ Công Thương ban hành và đưa ra các chỉ dẫn. Việc của EVN hay EVN Hà Nội hay bất kỳ tổng công ty điện lực nào thuộc EVN cũng đều thực hiện theo các quy định đã được Bộ Công Thương ban hành, chứ không phải EVN có thể tự ý đưa ra một quy định nào đó, cách tính nào đó. Theo tôi nghĩ đó là cái thắc mắc nhiều nhất của người dân. Mục tiêu của toạ đàm hôm nay cũng nên làm rõ điểm là giữa các căn cứ pháp lý để thực hiện triển khai tính toán và việc cụ thể hoá tính toán đó có phù hợp các quy định pháp lý hay không. Câu chuyện có thiệt hại hay không tôi cũng có lần trao đổi với Ban Kinh doanh Tập đoàn Điện lực, và tôi cũng hỏi một câu tại sao hoá đơn các anh tính ghi điện của tôi tháng Giêng sao lại ghi hoá đơn tháng Hai. Các anh bên Ban Kinh doanh cũng trả lời là liên quan tới câu chuyện về kế toán chứ không phải liên quan tới vấn đề thực tế tiêu thụ ở đâu. Tiêu thụ điện của chúng ta trong tháng Giêng nhưng do việc xuất hoá đơn và nhận lại hóa đơn tiền điện chi trả lại trong tháng 2 nên theo nguyên tắc kế toán là ghi hóa đơn tháng 2, điều này tạo nên sự nhầm lẫn không nhỏ đối với người tiêu dùng. Việc EVN Hà Nội cũng như các tổng công ty điện lực khác điều chỉnh hiện nay cũng làm cho chúng ta minh bạch hoá, khớp lại chuẩn lại khung thời gian thay vì câu chuyện anh dùng tháng 1 xong xuất hoá đơn thu tiền vào tháng 2 thay vì chúng ta dùng trong tháng 2 chỉ xuất hoá đơn trong tháng 2, vào cuối tháng. Như thế về mặt kế toán chúng ta chuẩn hoá lại kế toán. Về vấn đề chi trả, cũng như chuyên gia Nhật Đình, tôi có vào trang web của EVN Hà Nội và vào các công cụ app khác nhau để rà soát lại cụ thể. Điều rất là may mắn các công tơ điện tử đã lắp đặt, chúng ta có thể rà soát rất chính xác tiêu dùng điện năng từng ngày của chúng ta. Như tôi check lại chính xác luôn từ ngày 7/1 cho tới 29/2 tôi xem chính xác từng ngày tiêu dùng của tôi. Rõ ràng trong trường hợp này việc có những tiêu dùng đột biến xảy ra cỡ tầm khoảng cuối tháng Giêng khi nhiệt độ thấp, độ ẩm cao, xu hướng chung của các gia đình chúng ta dùng nhiều các thiết bị như máy điều hoà không khí, máy sưởi, thiết bị máy hút ẩm. Rõ ràng, trong gia đình tôi cũng thể hiện rõ trên các chỉ số đo đếm điện. Những ngày đấy đúng là tiêu dùng tăng đột biến. Khi chúng ta thấy mức độ tăng đột biến theo từng gia đình một, khi đó xảy ra câu chuyện mức độ tăng tiêu dùng cũng như tăng hoá đơn điện là bao nhiêu. Trong trường hợp này phát sinh của việc chi trả nhiều hơn không phải trong tháng 2, không phải do câu chuyện chúng ta kéo dãn ra năm mươi mấy ngày. Trong trường hợp này, bản thân trong tháng Giêng của chúng ta, giai đoạn cận Tết, chúng ta tiêu dùng rất nhiều điện. Dù là ghi chúng ta dùng 31 ngày hay năm mươi mấy ngày đều có những đột biến tăng rất lớn như thế. Tôi cũng đã so sánh giữa tiêu dùng của năm 2023 với 2024, trong trường hợp này tiêu dùng điện năng tính tổng của tôi lên hơn gấp 2 chứ không phải gấp 1. Nhưng nếu chúng ta nhìn lại toàn bộ cách phân bổ tiêu thụ điện năng thì tầm 70% các tiêu thụ điện diễn ra trong 31 ngày đầu tiên, tức là trong chu kỳ hoá đơn đầu tiên chứ không phải giai đoạn sau của chúng ta. Có nghĩa là việc có kéo dãn tới 29/2 không ảnh hưởng tới mức áp giá. Như chị Phương đã giải thích, chúng ta có những điều chỉnh liên quan khung thời gian, bậc thang khác nhau tôi có tính lại, thực chất sai số của tính toán điện của gia đình có thể khoảng 8.000 đồng, chưa tính câu chuyện làm tròn cơ cấu tính giá. Tôi tính 2 con số sau dấu phảy, nhưng rõ ràng khi tính toán của EVN trên hệ thống họ không làm tròn 2 dấu phảy mà họ làm tròn theo chỉ số ghi điện, tức 1 kwh. Như vậy, sai sót hầu như không đáng kể.