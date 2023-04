Dữ liệu là cơ sở để vận hành nhà máy thông minh, nền tảng chuyển đổi số trong ngành sản xuất. Phân tích dữ liệu được thu thập từ những cảm biến thông minh gắn trên các thiết bị trong từng công đoạn vận hành dây chuyền sản xuất thông minh, các kỹ sư nhà máy sẽ nắm được hiệu suất hoạt động của máy móc, tối ưu năng suất sản xuất, chủ động xử lý các sự cố, nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Bên cạnh các dịch vụ của CMC Cloud được thiết kế cho doanh nghiệp ngành sản xuất như: dịch vụ CMCCloud ElasticCompute, CMCCloud ElasticVolume, CMCCloud Database, Multi Cloud…; CMC Cloud thế hệ mới còn mang đến sự an tâm về mức độ an toàn, hiệu quả của dữ liệu qua các giải pháp tích hợp sẵn trên hạ tầng CMC Cloud.

Chuyển đổi hạ tầng Cloud nhanh chóng

Hành trình chuyển đổi dữ liệu lưu trữ trên hạ tầng vật lý (Physical to Cloud) sang hạ tầng Cloud hay từ môi trường ảo hóa (On premises to Cloud) sang nền hạ tầng Cloud của đơn vị cung cấp khác là hành trình không dễ dàng ở nhiều doanh nghiệp. Đặc biệt, ở các doanh nghiệp ngành sản xuất, vốn khối lượng dữ liệu lớn, chứa nhiều dữ liệu về quy trình sản xuất, dễ gặp rủi ro về bảo mật thông tin, an toàn dữ liệu.

Nhưng với dịch vụ CMCCloud Backup as a Service (CMCCloud BaaS), nỗi quan ngại của người dùng khi chuyển đổi hạ tầng Cloud sẽ được giải quyết. CMCCloud BaaS được xây dựng trên Veeam Backup & Replication™ - giải pháp gia tăng sức mạnh cho các công nghệ ảo hoá, lưu trữ và điện toán đám mây trong các trung tâm dữ liệu.

Đặc biệt, dù doanh nghiệp chuyển đổi từ hạ tầng vật lý hay từ hạ tầng Cloud của nhà cung cấp khác, CMCCloud BaaS đều tương thích, hỗ trợ backup và restore trên đa nền tảng máy chủ như: Windows, Linux, MacOS và máy chủ ảo hóa VMware vSphere, Microsoft Hyper-V, Nutanix AHV và Red Hat Virtualization.

Dữ liệu sao lưu, khôi phục được lưu trữ tại Data Center của CMC Telecom chuẩn Tier-3 Quốc tế, đảm bảo các tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 27001; ISO 27017, 2708; PCI DSS. Toàn bộ dữ liệu được mã hóa đầu cuối bằng chuẩn mã hóa mới nhất (AES 256-bit) cùng với mã hóa trong khi dữ liệu được chuyển trên đường truyền, kể cả khi lưu trữ dữ liệu trên Storage.

Nâng cao bảo mật dữ liệu

Đại diện CMC Telecom nhận định, an toàn dữ liệu là vấn đề “nóng” của doanh nghiệp ngành sản xuất khi sử dụng Cloud. Dây chuyền sản xuất càng lớn, càng tạo ra nhiều thách thức lớn về quy trình quản lý dữ liệu. Dữ liệu có nguy cơ lọt ra bên ngoài cao hơn, khả năng hacker lợi dụng những lỗ nhỏ trong dây chuyền sản xuất lớn để chiếm giữ thông tin. Nhằm tránh lộ dữ liệu của doanh nghiệp, ảnh hưởng đến năng suất của dây chuyền sản xuất tự động, nâng cao an toàn thông tin trên môi trường Cloud… yêu cầu cấp thiết của doanh nghiệp là liên tục sao lưu dữ liệu.

Bên cạnh khả năng backup dữ liệu từ các nền tảng hạ tầng khác sang hạ tầng CMC Cloud, CMCCloud BaaS còn mang đến khả năng backup toàn bộ VM với tính năng tự động sao lưu theo lịch định kỳ do người dùng tự thiết lập theo: giờ, ngày, tuần, tháng, năm. Tùy theo nhu cầu, doanh nghiệp có thể chủ động backup một phần hay toàn bộ hệ thống. Hệ thống lưu trữ nhiều phiên bản (điểm phục hồi) của dữ liệu, đảm bảo an toàn ngay cả khi dữ liệu bị hỏng do virus.

Trên Cloud Storage, CMCCloud Volume Backup sẽ sao lưu một ổ đĩa Elastic Volume tại thời điểm người dùng thiết lập. Dữ liệu sao lưu được mã hóa và lưu trữ phân tán tại nhiều AZ, nhiều Region, nâng cao tính an toàn, đảm bảo hiệu năng hệ thống.

“Con mắt” CMC Cloud không nghỉ

Khi ứng dụng Cloud vào hệ thống sản xuất thông minh, các doanh nghiệp mong muốn tạo môi trường an toàn, hiệu quả, phòng tránh các rủi ro gây ảnh hưởng đến quy trình sản xuất, tăng tính chủ động của doanh nghiệp trong mọi tình huống. Thấu hiểu nhu cầu này, CMC Cloud đã cải tiến, bổ sung nhiều tính năng giúp doanh nghiệp dễ dàng giám sát và kiểm soát các tài nguyên trên VM, phòng tránh các sự cố, khắc phục nhanh chóng các tình huống xấu xảy ra trong quá trình sử dụng Cloud.

CMCCloud Monitoring (CMCCloud MaaS) giúp doanh nghiệp giám sát trực tiếp các tài nguyên triển khai trên CMC Cloud. Biểu đồ giám sát thể hiện theo dạng bảng và biểu đồ, người dùng có thể giám sát theo thời gian thực và xem lại lịch sử theo các lựa chọn theo giờ, 1 ngày, 3 ngày, 7 ngày...

Bên cạnh đó, CMCCloud MaaS hỗ trợ gửi cảnh bảo những chỉ số bất thường về email, SMS cho người quản trị, giúp người quản trị theo dõi được toàn bộ hiệu suất của hệ thống trên CMC Cloud và xử lý kịp thời những sự cố xảy ra.

Hỗ trợ đắc lực cho CMCCloud MaaS là công nghệ CMCCloud AutoScaling (CMCCloud A.S). CMCCloud A.S sẽ tự động mở rộng hoặc giảm thiểu số lượng các tài nguyên máy tính được phân phối cho ứng dụng vào bất kỳ thời điểm nào theo nhu cầu sử dụng. 5 phút/lần, hệ thống sẽ tự động kiểm tra, đưa ra cảnh báo định kỳ, đảm bảo không bị quá tải VM.

Kết hợp với dịch vụ CMCCloud ElasticLoadBalance, dữ liệu sẽ được cân bằng tải giữa các VM hiệu quả, đảm bảo hiệu suất và giảm chi phí phát sinh cho các Server trong thời gian không có nhu cầu sử dụng.

Đội ngũ vận hành Cloud chất lượng cao

CMC Cloud là sản phẩm do CMC Telecom nghiên cứu và phát triển từ năm 2015. Với lợi thế hạ tầng số với đường truyền và Data Center, CMC Cloud đang phục vụ nhiều doanh nghiệp Việt “lên mây” và bắt đầu hành trình chuyển đổi số.

Với 6 năm kinh nghiệm nghiên cứu, phát triển trong lĩnh vực Cloud, CMC Telecom sở hữu 600 nhân sự vận hành hệ thống Cloud, đạt các chứng chỉ khác nhau về mảng: Cloud, Scrum, Hệ thống mạng, Data Center do các đơn vị hàng đầu trong ngành công nghệ cấp (AWS, Google, Microsoft, VMware…).

Thúy Ngà