Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an bày tỏ "nghề báo và nghề công an rất gần nhau" và lực lượng công an được báo chí đùm bọc, che chở trong các hoạt động nghiệp vụ.