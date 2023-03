Dự lễ kỷ niệm còn có Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Bộ trưởng Công an Tô Lâm cùng các đại biểu là Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư và đại biểu các bộ, ngành, địa phương.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Sáu điều Bác Hồ dạy công an nhân dân thật sự là một chỉnh thể thống nhất về hình mẫu người cán bộ chiến sĩ công an cách mạng, là đạo lý, tình cảm, lập trường, quan điểm tư tưởng của giai cấp công nhân; là nguyên tắc, phương châm hành động, thái độ ứng xử, là chuẩn mực về nhân cách mà mỗi cán bộ chiến sĩ công an, dù ở cương vị công tác nào cũng phải nỗ lực phấn đấu thực hiện cho bằng được.

Tổng Bí thư khẳng định, Sáu điều Bác Hồ dạy còn nguyên giá trị, là ngọn đuốc soi đường, chỉ lối, nhắc nhở mỗi cán bộ chiến sĩ công an phải luôn "Dĩ công vi thượng" - đặt công việc chung lên trên hết, đặt lợi ích của Đảng, Nhà nước, của Nhân dân lên trên hết trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: CAND

Nhấn mạnh lời Bác Hồ dạy công an "đối với công việc phải tận tụy", Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, lực lượng Công an nhân dân đã chủ động nắm bắt, phân tích, dự báo sát đúng tình hình; thực hiện tốt chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước trong việc hoạch định các chủ trương, đường lối, chính sách, hoàn thiện thể chế và huy động các nguồn lực để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội.

Tập trung làm tốt 3 vấn đề cốt yếu

Theo Tổng Bí thư, thời gian tới, tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp và khó lường, đặt ra những yêu cầu mới nặng nề hơn đối với lực lượng Công an nhân dân trong công tác bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng lực lượng cần phải có tầm nhìn mới, tư duy mới, quyết tâm chính trị cao, hành động quyết liệt, nhất là tâm thế vững vàng để phát triển.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu lực lượng CAND phát huy tốt những kết quả đã đạt được, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó cần chú trọng quán triệt, tập trung làm tốt 3 vấn đề cốt yếu.

Cụ thể, trước hết, là học tập, học tập không ngừng, thúc đẩy việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy thành việc làm thường xuyên, hàng ngày, thành lối sống, nếp sống, cách làm của từng cán bộ chiến sĩ. Cụ thể hóa Sáu điều Bác Hồ dạy thành chuẩn mực đạo đức, đơn giản, dễ nhớ, dễ thực hiện, dễ đánh giá đối với từng cấp ủy, đơn vị, cá nhân trong Công an nhân dân.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gắn Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất lên Cờ truyền thống của Lực lượng Xây dựng lực lượng Công an nhân dân. Ảnh: CAND

Vấn đề cốt yếu thứ hai, theo Tổng Bí thư là phải quyết tâm thực hiện, làm theo. Cụ thể, Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân phải được thể hiện bằng hành động cụ thể, bằng sự nỗ lực và quyết tâm chính trị rất cao, với tinh thần luôn dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Bên cạnh đó, lực lượng Công an nhân dân cần phấn đấu mạnh mẽ hơn nữa để việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy trở thành động lực thúc đẩy toàn lực lượng ra sức phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Đề cập đến vấn đề cốt yếu thứ ba, Công an nhân dân cần tiếp tục gương mẫu, đi đầu trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu lực lượng Công an nhân dân trước hết cần phát huy vai trò của người đứng đầu, đây sẽ vừa là tấm gương, vừa là chỗ dựa về tinh thần cho cán bộ chiến sĩ tạo sự lan tỏa mạnh mẽ về thực hiện trách nhiệm nêu gương trong toàn lực lượng.

Việc nêu gương của thành viên cấp ủy, người đứng đầu phải thể hiện toàn diện trên các mặt: Tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong; tự phê bình và phê bình; quan hệ với nhân dân; trách nhiệm trong công tác; cán bộ, đảng viên làm gương cho quần chúng; chú trọng siết chặt kỷ cương, kỷ luật, điều lệnh, quy tắc ứng xử trong Công an nhân dân...

Bộ trưởng Công an Tô Lâm phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: CAND

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Đại tướng Tô Lâm bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước, trực tiếp là Tổng Bí thư đối với lực lượng Công an nhân dân. Đồng thời khẳng định, lực lượng Công an nhân dân sẽ tiếp thu, lĩnh hội để tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

"Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ Công an sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng tổ chức học tập, thực hiện có hiệu quả Sáu điều Bác Hồ dạy, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Xây dựng lực lượng thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; tiếp tục phát huy vai trò "nòng cốt" trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Luôn nêu cao tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân, sẵn sàng chấp nhận gian khổ, hy sinh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của Nhân dân" - Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh.