Cuối chiều 5/6, nhân dịp kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập Nhóm nữ nghị sĩ Quốc hội Việt Nam (15/5/2008 - 15/5/2023), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gặp mặt các nữ đại biểu Quốc hội.

Đây là lần thứ 3, Tổng Bí thư trực tiếp gặp mặt nữ đại biểu Quốc hội từ khi Nhóm nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam được thành lập.

Các nữ đại biểu Quốc hội luôn tỏ rõ bản lĩnh, trí tuệ, tài năng

Tổng Bí thư nhắc lại lời Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: "Non sông gấm vóc Việt Nam do phụ nữ ta, trẻ cũng như già, ra sức dệt thêu mà thêm tốt đẹp, rực rỡ". Và với sự đóng góp to lớn của phụ nữ Việt Nam, Bác Hồ đã tặng phụ nữ 8 chữ vàng "Anh hùng - Bất Khuất - Trung hậu - Đảm đang".

Tổng Bí thư ghi nhận, từ những năm tháng đầu tiên, các nữ đại biểu Quốc hội luôn tỏ rõ bản lĩnh, trí tuệ, tài năng, tâm huyết của mình, xứng đáng là những phụ nữ ưu tú, đại biểu của Nhân dân.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: TTXVN

Số lượng, chất lượng các nữ đại biểu Quốc hội ngày càng được nâng cao. Từ chỗ chỉ có 10 nữ đại biểu trong Quốc hội khoá I, đến nay số nữ đại biểu Quốc hội khoá XV đã có 151 nữ, chiếm tỉ lệ là 30,26%.

Không chỉ nói về số lượng mà chất lượng, trình độ, học vấn, chuyên môn, kinh nghiệm hoạt động của các nữ đại biểu cũng không ngừng được nâng lên.

Tỷ lệ phát biểu, tham gia tại các kỳ họp luôn ở mức cao; nhiều ý kiến được tiếp thu, có sức thuyết phục.

“Trong số 151 nữ đại biểu Quốc hội ngồi đây hôm nay, có nhiều đồng chí giữ cương vị cao trong bộ máy lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, là nhà quản lý, doanh nhân giỏi, người tiêu biểu ở các ngành, các lĩnh vực của đời sống xã hội”, Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Tổng Bí thư dẫn chứng, chúng ta đã có nữ Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội, Phó Chủ tịch nước; nữ Thường trực Ban Bí thư hiện nay nguyên là Chủ nhiệm Uỷ ban các vấn đề xã hội của Quốc hội, Chủ tịch Nhóm nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam khoá XII, XIII...

Ảnh: Đăng Khoa

“Với sứ mệnh và trọng trách cử tri giao phó, nữ đại biểu Quốc hội của chúng ta đã và đang đóng góp tích cực quan trọng vào sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, xây dựng và bảo vệ đất nước”, Tổng Bí thư nói.

Tổng Bí thư bày tỏ rất phấn khởi và vui mừng vì sự nỗ lực, cố gắng không ngừng của các nữ đại biểu Quốc hội.

“Tôi hoan nghênh và đánh giá cao những ý kiến sâu sắc, đầy tâm huyết, tinh thần trách nhiệm của các đồng chí, của chị em nữ đại biểu Quốc hội. Đảng và Nhà nước sẽ tiếp tục quan tâm hơn nữa đến công tác cán bộ nữ, trong đó có các nữ đại biểu Quốc hội, cùng những chủ trương bình đẳng giới”, Tổng Bí thư khẳng định.

Nữ đại biểu Quốc hội phải thực sự là những ‘bông hồng thép’

Tổng Bí thư mong muốn và tin tưởng rằng, nữ đại biểu Quốc hội sẽ tiếp tục phát huy những kết quả, kinh nghiệm đã có, chủ động, sáng tạo để đóng góp nhiều hơn nữa vào các hoạt động của Đất nước nói chung và của Quốc hội nói riêng.

Từ đó, góp phần xây dựng Đất nước ta ngày càng phát triển, Tổ quốc ta ngày càng cường thịnh, đời sống của Nhân dân ta ngày càng sung túc, tốt đẹp hơn.

Cạnh đó, Tổng Bí thư lưu ý các nữ đại biểu Quốc hội cần tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, vẻ vang của phụ nữ Việt Nam, hết lòng, hết sức vì lợi ích của quốc gia, dân tộc, vì cuộc sống hạnh phúc Nhân dân.

Các đại biểu nữ làm tốt hơn nữa vai trò là người đại biểu của Nhân dân; phát huy tinh thần trách nhiệm cao trong việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước trong hoạt động của Quốc hội.

“Mỗi nữ đại biểu Quốc hội cần không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao phẩm chất đạo đức và trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ; phát huy được thế mạnh của phụ nữ, tạo sự thuyết phục cao trong ý kiến tham gia cũng như trong các hoạt động của Quốc hội”, Tổng Bí thư nhắn nhủ.

Tổng Bí thư: Các đại biểu nữ làm tốt hơn nữa vai trò là người đại biểu của Nhân dân

Đồng thời, các nữ đại biểu Quốc hội cũng cần phát huy bản lĩnh và trí tuệ, thực sự là những "bông hồng thép", là những tấm gương sáng về sự đoàn kết, phấn đấu, tiến bộ, phát triển và lan tỏa, truyền cảm hứng cho phụ nữ cả nước, nhất là thế hệ trẻ…

“Đảng và Nhà nước ta đã và đang tạo mọi điều kiện để các chị em nữ đại biểu Quốc hội phát huy vai trò là người đại diện của Nhân dân; bảo đảm các nguồn lực để pháp luật về bình đẳng giới được thực thi ngày càng tốt hơn”, Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Tổng Bí thư bày tỏ tin tưởng, nhóm nữ đại biểu Quốc hội làm tròn trách nhiệm là người đại biểu của Nhân dân, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân...

“Mấy lời mộc mạc, nôm na/Vừa là tâm sự, vừa là ước mong!”, Tổng Bí thư kết thúc bài phát biểu.