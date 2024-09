0h ngày 10/9 (giờ Việt Nam), Apple sẽ tổ chức sự kiện “It’s Glowtime” ra mắt iPhone 16. Sản phẩm sẽ cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ như Samsung Galaxy S24 hay Google Pixel 9. Mẫu smartphone kế nhiệm iPhone 15 dự kiến được nâng cấp về camera, màn hình cũng như có thêm nút bấm mới.

iPhone 16 là sẽ iPhone đầu tiên trang bị bộ tính năng AI Apple Intelligence, trong bối cảnh các điện thoại của Samsung và Google đều đã ứng dụng AI từ lâu, giúp người dùng làm mọi thứ từ soạn tin nhắn đến xóa vật thể, người trong ảnh một cách dễ dàng.

iPhone 16 khi nào ra mắt?

Gần như chắc chắn iPhone 16 sẽ được công bố trong sự kiện It’s Glowtime đêm nay. Thông thường, Apple cho đặt hàng trước ngay trong ngày ra mắt và bán ra vào thứ 6 tuần tiếp theo. Như vậy, ngày lên kệ của iPhone 16 có thể rơi vào ngày 13/9.

Giá bán iPhone 16

Theo hãng nghiên cứu TrendForce, giá khởi điểm của iPhone 16 là 799 USD cho bản 128GB; iPhone 16 Plus là 899 USD cho bản 128GB; iPhone 16 Pro là 1.099 USD cho bản 256GB và iPhone 16 Pro Max là 1.199 USD cho bản 256GB.

Thiết kế iPhone 16

iPhone 16 dự kiến ra mắt 0h ngày 10/9 (giờ Việt Nam). Ảnh: Cnet

Theo tờ The Elec, iPhone 16 sẽ dùng công nghệ màn hình tiên tiến, giúp viền màn hình mỏng hơn, dẫn đến diện tích sử dụng lớn hơn. Apple có truyền thống giới thiệu công nghệ mới trên dòng Pro trước khi đưa xuống các phiên bản tiêu chuẩn.

iPhone Plus cuối cùng

iPhone 16 Plus có thể là mẫu iPhone Plus cuối cùng của Apple. Theo tin đồn, “táo khuyết” sẽ loại bỏ iPhone Plus từ năm 2025 và thay bằng mẫu iPhone cao cấp siêu mỏng mang tên iPhone 17 Slim.

iPhone 16 có màu gì

Nhà phân tích Ming Chi Kuo dự báo mầu xanh nước biển trên iPhone 15 Pro sẽ bị thay bằng màu vàng hồng mới, độc quyền trên iPhone 16 Pro và 16 Pro Max. Ông cũng dự đoán iPhone 16 và 16 Plus có màu trắng, thay màu vàng của iPhone 15.

Như vậy, iPhone 16 Pro và 16 Pro Max dự kiến có các màu: đen, titan, hồng, trắng; iPhone 16 và 16 Plus có các màu đen, xanh nước biển, xanh lá cây, hồng, trắng.

Kích thước màn hình iPhone 16

Apple duy trì kích thước màn hình iPhone Pro từ năm 2020 khi ra mắt iPhone 12 Pro 6.1 inch và iPhone 12 Pro Max 6.7 inch. Năm nay, sẽ có thay đổi.

Nhà phân tích màn hình Ross Young gợi ý iPhone 16 Pro sẽ dùng màn hình 6.3 inch và iPhone 16 Pro Max dùng màn hình 6.9 inch. Nhận định này được cây bút Mark Gurman của hãng tin tài chính Bloomberg hưởng ứng.

Trong khi đó, iPhone 16 và iPhone 16 Plus được cho là vẫn giữ màn hình 6.1 inch và 6.7 inch.

Từ năm 2012, Apple duy trì kích thước 6.1 inch cho iPhone bản tiêu chuẩn và Pro, 6.7 inch cho iPhone Plus và iPhone Pro Max. Ảnh: Cnet

Một thay đổi khác đối với màn hình iPhone 16 là tiết kiệm năng lượng hơn. Theo The Elec, Samsung đang phát triển vật liệu mới – M14 – dành riêng cho Apple. M14 thay thế công nghệ huỳnh quang xanh bằng công nghệ lân quang xanh. Dù vậy, công nghệ có thể đến năm sau mới xuất hiện.

iPhone 16 và AI

AI tiếp tục là từ khóa ‘hot’ nhất năm 2025. Apple đang đi sau đối thủ Samsung, Google trong lĩnh vực này. Tại WWDC 2024, công ty đã giới thiệu bộ tính năng Apple Intelligence, tích hợp ChatGPT, công cụ soát chính tả và soạn lại văn bản, tạo emoji, hình ảnh… Apple Intelligence sẽ có mặt trên cả bốn mẫu iPhone 16.

iPhone 16 và nút bấm mới

Theo blog Macrumors, iPhone 16 sẽ có thêm nút bấm mới, Capture, để đơn giản hóa việc chụp ảnh, quay phim. Nút Capture đặt ở cạnh phải, bên dưới nút nguồn. Khi bấm nhẹ sẽ kích hoạt tự động lấy nét và bấm mạnh hơn để chụp ảnh, quay phim. Vuốt sang trái hoặc phải để phóng to, thu nhỏ. Dù vậy, nếu áp dụng cách tiếp cận với nút Action trên iPhone 15, Apple sẽ chỉ dành nút Capture cho iPhone 16 Pro và 16 Pro Max.

Nút Action trên iPhone 16

Năm 2023, nút Action ra mắt trên iPhone 15 Pro và iPhone 15 Pro Max. Theo các mô hình mô phỏng iPhone 16, có vẻ Apple sẽ đưa nút bấm này lên iPhone 16 và iPhone 16 Plus.

Camera iPhone 16

Cả iPhone 16 Pro và iPhone 16 Pro Max đều dùng ống kính telephoto 5x. Năm ngoái, tính năng này là độc quyền của iPhone 15 Pro Max. Apple giải thích nguyên nhân là do thân máy iPhone 15 Pro Max to hơn.

Bên cạnh đó, Macrumors cho biết công ty sẽ áp dụng công nghệ mới để cải thiện chất lượng hình ảnh. Đó là bổ sung công nghệ chống lóa trong quá trình sản xuất, có tiềm năng loại bỏ các hiện tượng không mong muốn như lóa ống kính, giúp ảnh chân thực hơn.

Chip A18

Macrumors dẫn lời nhà phân tích Jeff Pu tiết lộ cả bốn mẫu iPhone 16 đều trang bị chip A18 tiên tiến. Tuy nhiên, iPhone 16 Pro và iPhone 16 Pro Max sử dụng bản A18 Bionic Pro, còn iPhone 16 và iPhone 16 Plus dùng bản A18 thường.

Theo ông Pu, chip A18 được sản xuất trên quy trình 3nm tối tân của xưởng đúc TSMC.

(Tổng hợp)