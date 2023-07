Nửa đầu năm 2023, GM tiếp tục giữ vững ngôi vương doanh số tại thị trường Mỹ.

Ngành công nghiệp ô tô tại Mỹ đang từng bước phục hồi và dần trở lại đúng quỹ đạo sau một thời gian dài chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 và tình trạng thiếu hụt linh kiện phụ tùng.

Trung tâm nghiên cứu dữ liệu và tin tức ô tô (Automotive News) vừa công bố tình hình sản xuất kinh doanh toàn ngành trong nửa đầu năm 2023. Kết quả bán hàng của các hãng xe cho thấy, GM tiếp tục là nhà sản xuất ô tô bán chạy nhất nước Mỹ, xếp trên đối thủ Toyota.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, GM đã bán được 1,29 triệu xe và tăng 18% so với cùng kỳ năm ngoái. Đứng thứ 2 là Toyota với doanh số đạt 1,04 triệu xe. Dù đứng thứ 2 nhưng đây lại là 1 trong 2 nhà sản xuất xe có doanh số đi xuống, giảm 0,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhà sản xuất ô tô thứ hai có doanh số giảm tại Mỹ là Stellantis với 806.819 xe được bán ra trong 6 tháng đầu năm, giảm 1,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Vị trí Hãng xe Tăng/giảm so với nửa đầu năm 2022 Doanh số nửa đầu năm 2023 1 General Motors 18% 1.288.282 2 Toyota -0,7% 1.038.520 3 Ford 9,9% 999.766 4 Hyundai-KIA 17% 820.180 5 Stellantis -1,3% 806.819 6 Honda 25% 631.532 7 Nissan-Mitsubishi 22% 525.711 8 Tesla 50% 343.000 9 Subaru 15% 304.092 10 Volkswagen Group

(không tính Porsche) 12% 256.697

Còn lại, các nhà sản xuất ô tô khác trong top 10 đều có mức tăng trưởng khá. Đứng thứ 3 trong bảng xếp hạng này là Ford với 999.766 xe bán ra, tăng 9,9%. Kế tiếp là các nhà sản xuất Hyundai-KIA đạt doanh số 820.180, tăng 17%; Honda đạt 631.532 xe, tăng 25%; Nissan-Mitsubishi đạt 525.711, tăng 22%, Tesla đạt 343.000 xe, tăng 50%; Subaru đạt 304.092 xe, tăng 15% và đứng cuối bảng là Volkswagen Group

(không tính Porsche) đạt doanh số 256.697 xe, tăng 12%.

Tuy nhiên, top 10 thương hiệu xe bán chạy nhất có sự khác biệt. Các mẫu xe mang nhãn hiệu Ford vẫn bán chạy nhất với 960.708, tăng 11%, nhãn hiệu Toyota đứng thứ 2 với 889.108 xe, giảm 2,8%, thứ 3 là Chevrolet với 845. 581 xe, tăng 17%, thứ 4 là Honda với 557.890 xe, tăng 23%, thứ 5 là Nissan với 447.885 xe, tăng 25%. 5 nhãn hiệu bán chạy tiếp theo lần lượt là: Hyundai, KIA, Tesla, Jeep và Subaru.

Tại Mỹ, phân khúc xe điện vẫn là sự thống trị của thương hiệu Tesla khi có tới 3 cái tên nằm trong top 5 mẫu xe bán chạy nhất, trong đó Tesla Model Y với doanh số 191.000 xe, tăng 76%, mẫu Tesla Model 3 cũng tăng 35% khi bán được 122.000 xe. Kết quả này có được do hãng xe điện của Mỹ đã tung ra một số đợt giảm giá mạnh để kích cầu tiêu dùng.

Tesla Model Y là mẫu xe điện bán chạy nhất tại thị trường Mỹ.

Ngoài xe điện, các phân khúc còn lại tại thị trường Mỹ cũng cho thấy mức tăng trưởng doanh số bán hàng, trong đó phân khúc Crossover cỡ vừa đạt mức tăng lớn nhất, lên tới 15% với tổng cộng 1.240.737 xe đã được bán.

Phân khúc xe bán tải cỡ lớn xếp thứ 2 với mức tăng 11%, đạt 1.083.305 xe. Phân khúc SUV cỡ trung xếp cuối khi chỉ bán được 338.000 xe, là phân khúc duy nhất trong top 8 bị sụt giảm doanh số.

