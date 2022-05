Top 10 xe bán chạy tháng 4: VinFast Fadil tụt sâu, Hyundai SantaFe mất hút

Sau quý đầu tiên của năm 2022 tương đối trầm lắng, thị trường ô tô trong nước đã chứng kiến sự phục hồi đáng kể của hầu hết các mẫu xe trong tháng 4 vừa qua, hứa hẹn những gam màu tươi sáng trong thời gian tới.

Theo báo cáo từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), doanh số bán hàng của toàn thị trường tháng vừa qua đạt 42.359 xe, bao gồm xe 33.588 du lịch; 7.795 xe thương mại và 776 xe chuyên dụng. Doanh số xe du lịch tăng 18%; xe thương mại tăng 2,6% và xe chuyên dụng tăng 15% so với tháng trước.

Top 10 xe bán chạy nhất tháng 4/2022.

Top 10 xe bán chạy nhất thị trường tháng 4/2022 có sự xáo trộn đáng kể khi hãng xe Nhật Bản Honda có 2 đại diện là City và CR-V đều xếp ở những vị trí rất cao. Mẫu xe Việt VinFast Fadil sau 1 tháng đứng đầu đã tụt hạng thê thảm, xuống vị trí thứ 8 trong tháng 4.

Trong khi đó, mẫu SUV 7 chỗ Hyundai SantaFe đã không còn góp mặt sau nhiều tháng "thường trực" trong top 10. Đây là tháng hiếm hoi mà hãng Hyundai chỉ có 1 đại diện là mẫu sedan hạng B Accent trong top xe bán chạy.

Dưới đây là xếp hạng của 10 mẫu xe bán chạy nhất tháng vừa qua:

1. Honda City: 3.013 chiếc

Honda City từ vị trí thứ 5 của tháng trước đã một mạch chiếm ngôi đầu top 10 xe bán chạy trong tháng 4/2022.

Honda City bán ra được tới 3.013 chiếc trong tháng 4/2022, tăng 72,7% so với tháng trước (với 1.744 chiếc), đồng thời vượt qua hàng loạt cái tên nặng ký khác để chiếm vị trí số 1 thị trường ô tô Việt Nam tháng vừa qua.

Mẫu sedan hạng B Honda City phiên bản 2021 được thiết kế mới, sử dụng động cơ 1.5L kết hợp với hộp số tự động vô cấp CVT. Mẫu sedan hạng B này được giới thiệu 4 phiên bản là E, G, L và RS với mức giá dao động từ 499 đến 599 triệu đồng.

2. Toyota Vios: 2.522 chiếc

Toyota Vios bị đối thủ Honda City "vượt mặt".

So với doanh số trong tháng 3/2022 là 2.228 chiếc thì Toyota Vios đã tăng 13,2% trong tháng 4 vừa qua. Kết quả này giúp Vios tăng 1 bậc trong top những xe bán chạy nhất thị trường, nhưng lại bị chính đối thủ Honda City vượt qua.

Hiện, Toyota Vios được lắp ráp trong nước với tổng cộng 6 phiên bản, tăng 1 phiên bản đặc biệt (Vios GR-S) so với trước đây. Vios 2021 được trang bị động cơ 1.5L, hộp số sàn 5 cấp hoặc tự động vô cấp. Giá bán của mẫu xe này đang dao động từ 478 đến 638 triệu đồng.

3. Toyota Corolla Cross: 2.299 chiếc

Corolla Cross không còn là mẫu xe bán chạy nhất của Toyota.

Trong tháng 3/2022, Toyota Corolla Cross có doanh số áp đảo hầu hết các mẫu xe khác với 2.373 chiếc bán ra thì tháng 4 vừa qua, mẫu xe này có dấu hiệu chững lại với doanh số 2.299 chiếc, giảm nhẹ 3,1%.

Toyota Corolla Cross ra mắt thị trường Việt Nam từ tháng 8/2020 và trở thành mẫu xe mới thành công nhất của Toyota Việt Nam khi thường xuyên có mặt trong top 10. Toyota Corolla Cross có 3 phiên bản, trong đó có cả bản Hybrid, giá bán dao động từ 720-918 triệu đồng, tất cả đều được nhập khẩu từ Thái Lan.

4. Honda CR-V: 2.093 chiếc

Honda CR-V bất ngờ góp mặt trong top 10 với vị trí khá cao.

So với vỏn vẹn 991 chiếc được bán trong tháng 3, doanh số của Honda CR-V tăng gấp 2,1 lần trong tháng 4 vừa qua với 2.093 chiếc. Điều này không những giúp mẫu xe này lần đầu tiên có mặt trong top xe bán chạy nhất kể từ đầu năm 2022 mà còn khiến nhiều đổi thủ như Mazda CX-5 hay Hyundai Tucson phải "hít khói".

Có được doanh số này một phần là do trong tháng vừa qua, Honda đã liên tục giảm giá, khuyến mãi sâu với mẫu CR-V. Hiện, mẫu xe này được lắp ráp trong nước với 3 phiên bản, cùng sử dụng động cơ 1.5L turbo, giá bán niêm yết từ 998 triệu đến 1,118 tỷ đồng.

5. Hyundai Accent: 1.900 chiếc

Hyundai Accent tụt 1 bậc so với tháng trước.

Với 1.900 xe bán ra trong tháng 4, doanh số của Hyundai Accent đã giảm 6,5% so với tháng 3. Điều này khiến mẫu sedan hạng B của Hyundai tụt 1 bậc và xếp ở vị trí thứ 5.

Hiện, Hyundai Accent 2021 được TCMotor lắp ráp trong nước và phân phối với 4 phiên bản, sử dụng động cơ 1.4L đi kèm hộp số sàn 6 cấp hoặc hộp số tự động 6 cấp. Các phiên bản của Accent có giá niêm yết từ 426 đến 542 triệu đồng.

6. Mazda CX-5: 1.843 chiếc

CX-5 là mẫu xe bán chạy nhất của thương hiệu Mazda tại Việt Nam.

So với 1.365 chiếc bán ra trong tháng 3, Mazda CX-5 đã tăng tới 35% doanh số trong tháng 4/2022. Điều này khiến mẫu Crossover của Mazda tăng 1 bậc trong top 10 xe bán chạy nhất tháng.

Mazda CX-5 hiện có tới 7 phiên bản lắp ráp trong nước với giá bán từ 839 triệu đến 1,059 tỷ đồng. Đối thủ của mẫu xe này là Honda CR-V, Hyundai Tucson, Nissan X-Trail, Mitsubishi Outlander,..

7. KIA K3: 1.659 chiếc

KIA K3 vẫn dẫn đầu phân khúc sedan hạng C.

Trong tháng 4/2022, KIA K3 bán ra được 1.659 chiếc, tăng 25% so với tháng trước (với 1.327 chiếc). Doanh số này vẫn giúp mẫu sedan hạng C này góp mặt trong top 10 với vị trí thứ 7 và tăng 1 bậc so với tháng trước.

Cuối tháng 9/2021, THACO đã cho ra mắt "hậu duệ" của Cerato là KIA K3 với thiết kế mới. K3 2022 được giới thiệu 4 phiên bản, trong đó có 3 bản sử dụng động cơ 1.6L và 1 bản 2.0L. Giá bán của KIA K3 dao động từ 559-689 triệu đồng, được đánh giá là "mềm" nhất phân khúc.

8. VinFast Fadil: 1.654 chiếc

VinFast Fadil đã không còn giữ được doanh số cao như tháng trước.

So với doanh số bán ra 2.567 chiếc trong tháng 3/2022, mẫu xe hạng A của VinFast đã giảm tới 35,5% doanh số trong tháng vừa qua. Điều này khiến Fadil tụt liền 7 bậc, từ vị trí thứ 1 của tháng trước xuống thứ 8.

Vinfast Fadil sử dụng khối động cơ 1.4L với hai phiên bản. Hiện Fadil có giá từ 382 triệu cho phiên bản tiêu chuẩn, 449 triệu cho phiên bản cao cấp nhất đối với hình thức trả thẳng.

9. Mitsubishi Xpander: 1.652 chiếc

Mitsubishi Xpander là cái tên dẫn đầu phân khúc MPV.

So với doanh số tháng 3/2022 bán ra được 1.622 chiếc, mẫu xe của Mitsubishi đã tăng nhẹ 30 chiếc trong tháng 4, tương ứng với 1,8%. Tuy vậy, mẫu MPV này vẫn tụt 3 bậc so với tháng trước trong top 10.

Hiện, Mitsubishi Xpander được phân phối với 3 phiên bản là AT nhập khẩu, AT lắp ráp và MT với giá từ 555 triệu đến 630 triệu đồng. Các phiên bản đều sử dụng động cơ 1.5L 4 xy-lanh, sản sinh công suất 103 mã lực.

10. KIA Seltos: 1.472 chiếc

KIA Seltos là cái tên cuối cùng góp mặt trong top 10.

Trong tháng 4 vừa qua, KIA Seltos đạt doanh số 1.472 chiếc, tăng 15% so với tháng 3. Doanh số này vừa đủ để Seltos có mặt trong top 10 nhưng với thứ hạng cuối cùng. Đây là vị trí thấp nhất của mẫu xe này trong vòng hơn 1 năm trở lại đây.

Hiện tại, giá KIA Seltos được THACO lắp ráp trong nước với 3 phiên bản, giá bán từ 589 - 719 triệu đồng. Ở một số thời điểm, các đại lý của KIA không có đủ xe để giao đúng hẹn cho khách hàng.

Hoàng Hiệp

