Báo cáo của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), Liên doanh Hyundai Thành Công (TC Motor) và VinFast cho thấy, thị trường ô tô Việt Nam trong tháng 7/2023 tiếp tục ghi nhận những gam màu sáng sủa. Hầu hết các mẫu xe bán chạy đều có doanh số tăng trưởng cao hơn so với những tháng trước đó.

Doanh số 10 mẫu xe bán chạy nhất thị trường ô tô Việt Nam tháng 7/2023.

Ở top những xe có doanh số cao nhất tháng 7, Mitsubishi Xpander lại một lần nữa khiến nhiều người phải nhắc tên khi đạt doanh số tới gần 2.600 chiếc, gấp đôi so với tháng 6 và vươn lên dẫn đầu thị trường. Mazda CX-5 cũng là mẫu xe có doanh số tốt nhờ ra mắt phiên bản mới và giá bán hấp dẫn.

Theo hướng ngược lại, trong khi Toyota Vios vừa dẫn đầu thị trường tháng 6 thì ngay tháng sau đó lại mất hút khỏi top 10. Cùng bị "bật top" với Vios còn có người anh em Veloz Cross. Như vậy, Toyota chỉ còn duy nhất cái tên Corolla Cross được góp mặt trong top 10.

Hãng xe Việt Nam VinFast vẫn tiếp tục duy trì có 2 đại diện trong top xe bán chạy. Tuy nhiên, cái tên VF 5 Plus trong tháng 7 đã thay thế đàn anh VF 8 để cùng với VF e34 đứng trong danh sách này.

Dưới đây chi tiết 10 mẫu xe có doanh số cao nhất nhất tháng 7/2023:

1. Mitsubishi Xpander: 2.586 chiếc

Với doanh số tháng 7 vừa qua là 2.586 chiếc, Mitsubishi Xpander tăng tới 102% so với tháng 6 (1.283 chiếc), đồng thời dẫn đầu thị trường một cách tuyệt đối. Doanh số luỹ kế của Xpander 7 tháng đầu năm 2023 đạt 10.568 chiếc, cũng là mẫu xe bán chạy nhất Việt Nam tính đến thời điểm này.

Mitsubishi Xpander phiên bản nâng cấp mới xuất hiện từ tháng 6/2022, được phân phối với 4 phiên bản là MT, AT, AT Premium và Xpander Cross, đều sử dụng động cơ 1.5L. Giá bán của Xpander 2022 từ 555 triệu đồng, riêng phiên bản Xpander Cross mới ra mắt vào cuối tháng 2/2023 có giá cao nhất là 698 triệu đồng.

2. Mazda CX-5: 1.665 chiếc

Mẫu xe bán chạy nhất của thương hiệu Mazda tại Việt Nam có doanh số trong tháng 7 là 1.665 chiếc, tăng 34% so với tháng 6 (1.246 chiếc). Cộng dồn 7 tháng đầu năm 2023, Mazda CX-5 bán được 7.088 xe.

Đầu tháng 7 vừa qua, Mazda CX-5 2023 được ra mắt với 3 phiên bản chính là Deluxe, Luxury và Premium với giá lần lượt 749 triệu, 789 triệu và 829 triệu. Trong đó, người mua bản Premium có thể lựa chọn thêm hai gói tùy chọn Sport (thêm 20 triệu đồng) hoặc Exclusive (thêm 40 triệu đồng).

3. Hyundai Accent: 1.375 chiếc

Mẫu sedan của Hyundai đạt doanh số trong tháng 7/2023 là 1.375 chiếc, giảm gần 11% so với tháng 6 (1.539 chiếc), tuy vậy vẫn giữ nguyên được vị trí thứ 3 trong top xe bán chạy. 7 tháng đầu năm 2023, đã có 8.827 chiếc Hyundai Accent được bán ra thị trường, dẫn đầu phân khúc sedan cỡ B.

Hyundai Accent hiện được Liên doanh Hyundai Thành Công phân phối với 4 phiên bản, sử dụng động cơ 1.4L đi kèm hộp số sàn 6 cấp hoặc hộp số tự động 6 cấp. Các phiên bản của Accent có giá niêm yết từ 426 đến 542 triệu đồng.

4. VinFast VF e34: 1.181 chiếc

So với doanh số 1.007 chiếc ở tháng trước, mẫu xe điện VF e34 của VinFast đã tăng tới 17%, lên 1.181 chiếc. Kết quả trên giúp VF e34 tăng 3 bậc trong top 10 so với tháng trước. Cộng dồn 7 tháng đầu năm, VinFast đã bán ra 6.253 chiếc VF e34.

VinFast VF e34 ra mắt và đến tay khách Việt vào cuối năm 2021 và đã gặt hái được những thành công nhất định. Mẫu xe được định vị ở phân khúc C-SUV này hiện chỉ có 1 phiên bản duy nhất với giá bán 690 triệu đồng (chưa gồm pin).

5. Ford Ranger: 1.175 chiếc

Ford Ranger trong tháng 7/2023 đạt doanh số 1.175 chiếc, giảm khá mạnh tới 26% so với tháng 6 (1.585 chiếc). Doanh số khiến "vua bán tải" tụt 3 bậc, xuống vị trí thứ 5 trong top 10. Lũy kế 7 tháng đầu năm 2023, Ford Ranger bán ra 8.775 xe, vẫn tỏ ra không có đối thủ ở phân khúc xe bán tải.

Ford Ranger 2023 được lắp ráp trong nước với 6 phiên bản XL, XLS MT, XLS 2x4 AT, XLS 4x4 AT, XLT và Wildtrak đi kèm mức giá công bố 659 triệu đồng cho bản XL, 3 phiên bản XLS có giá lần lượt 665 triệu, 688 triệu và 756 triệu đồng. Phiên bản XLT có giá 830 triệu đồng và bản cao nhất Wildtrak bán với giá 965 triệu đồng.

6. Toyota Corolla Cross: 1.125 chiếc

Kết thúc tháng 7/2023, Toyota Corolla Cross đạt doanh số 1.125 chiếc, tăng tới 88% so với tháng trước (600 chiếc). Kết quả này giúp Corolla Cross trở lại với top 10 ở vị trí thứ 6. Tổng cộng 7 tháng đầu năm, Toyota Corolla Cross bán được 7.466 chiếc.

Toyota Corolla Cross được Toyota Việt Nam phân phối 3 phiên bản, trong đó có cả bản hybrid HV, giá bán dao động từ 755-955 triệu đồng. Tất cả đều được nhập khẩu từ Thái Lan.

7. KIA Sonet: 1.030 chiếc

Mẫu xe của KIA tiếp tục duy trì doanh số cao trong tháng 7 với 1.030 chiếc bán ra, tăng nhẹ 7% so với tháng trước (960 xe). Cộng dồn trong 7 tháng đầu năm, mẫu xe đa dụng cỡ nhỏ của KIA bán ra tổng số 5.466 chiếc.

KIA Sonet được THACO-KIA ra mắt vào cuối năm 2021 và gặt hái được khá nhiều thành công từ đó đến nay. Hiện, Sonet được lắp ráp trong nước với 4 phiên bản bao gồm 1 bản số sàn và 3 bản số tự động, giá bán dao động từ 499-609 triệu đồng.

8. VinFast VF 5 Plus: 1.000 chiếc

"Tân binh" nhà VinFast là VF 5 Plus có lần đầu tiên lọt vào top xe bán chạy với doanh số tròn 1.000 chiếc, tăng 64% so với tháng trước (609 xe). Cộng dồn từ đầu năm đến nay, VF 5 Plus bán ra thị trường 1.977 chiếc.

VinFast VF 5 Plus thuộc phân khúc A-SUV, mới ra mắt và đến tay khách hàng vào cuối tháng 4 vừa qua. Giống như người đàn anh VF e34, VF 5 Plus cũng chỉ có 1 phiên bản duy nhất với giá bán 458 triệu đồng (không kèm pin) và 538 triệu với hình thức mua đứt pin.

9. KIA Seltos: 905 chiếc

Mẫu crossover cỡ B của KIA đạt doanh số 905 chiếc, tăng 11% so với tháng 6 (803 chiếc) và tiếp tục đứng chân trong top 10 xe bán chạy ở vị trí thứ 9. Tổng cộng trong nửa đầu năm 2023, Seltos bán ra được 4.209 chiếc.

Hiện, KIA Seltos vẫn được THACO lắp ráp trong nước với 3 phiên bản Deluxe, Luxury và Premium, mỗi phiên bản có 2 tuỳ chọn động cơ 1.4L turbo hoặc 1.6L. Giá niêm yết của Seltos từ 599 - 699 triệu đồng.

10. Ford Everet: 851 chiếc

Với 851 chiếc được bán ra, Ford Everest có doanh tăng tới 66% so với tháng 6 (với 513 chiếc). Điều này vừa đủ để giúp mẫu D-SUV của Ford được xướng tên trong top 10 xe bán chạy nhất thị trường. Trong 7 tháng đầu năm, đã có 5.262 xe Ford Everest đến tay khách hàng.

Ford Everest 2023 đang được bán với 4 phiên bản, giá dao động 1,099-1,452 tỷ đồng. Động cơ của 3 phiên bản Ambiente, Sport và Titanium là Diesel I4 2.0 lít tăng áp đơn; trong khi đó bản cao nhất Everest Titanium+ sử dụng động cơ diesel 2.0L Bi-Turbo.

Hoàng Hiệp

Bạn có bình luận thế nào về bảng xếp hạng Top 10 xe bán chạy nhất thị trường trong tháng 7/2023? Hãy để lại bình luận bên dưới hoặc chia sẻ bài viết về Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!