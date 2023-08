Mới đây, Toyota Hilux đã được bán trở lại sau hơn 1 năm tạm ngừng do không kịp đáp ứng quy định mới về tiêu chuẩn khí thải mức 5 và lần trở lại này, mẫu xe bán tải của Toyota sẽ được phân phối duy nhất 1 phiên bản Hilux 2.4L 4x2 AT với giá 852 triệu đồng thay vì 4 phiên bản như trước kia.

Toyota Hilux 2.4L 4x2 AT sẽ chủ yếu cạnh tranh với đối thủ Ford Ranger XLS 2.0L 4x2 AT (giá 707 triệu đồng), phiên bản được đánh giá vừa tầm tiền và phù hợp với nhu cầu của số đông khách hàng.

Trong bài viết này, hãy cùng VietNamnet so sánh các chi tiết kỹ thuật và các tính năng của 2 mẫu xe Toyota Hilux 2.4L 4x2 AT và Ford Ranger XLS 2.0L 4x2 AT về cả điểm cộng và điểm trừ.

Ngoại thất

Trong cuộc so tài giữa Toyota Hilux và Ford Ranger, thiết kế ngoại thất là một trong những yếu tố quan trọng giúp người mua có cái nhìn ấn tượng ban đầu về chiếc xe mà họ muốn mua.

Trong đó, Toyota Hilux 2.4L 4x2 AT thể hiện dáng vẻ lịch lãm và nam tính, không quá hầm hố nhưng đủ sự cứng cáp đúng chất của một chiếc xe bán tải. Lưới tản nhiệt dù không phải quá lớn nhưng nổi bật với đường viền và thanh nan được tạo hình khá dày. Cụm đèn chiếu sáng trước ăn điểm nhờ thiết kế gọn gàng và sắc nét.

Ở phía Ford Ranger XLS 2.0L 4x2 AT lại được thiết kế vuông vức, thể thao và cơ bắp phong cách đặc trưng của dòng xe Mỹ. Lưới tản nhiệt của mẫu xe này cũng có kích thước lớn nhưng đáng tiếc hệ thống chiếu sáng trước thiết kế khá thô và chưa đem lại cảm giác tinh tế.

Về trang bị, Toyota Hilux 2.4L 4x2 AT sở hữu cụm đèn chiếu sáng trước Projector LED, đèn sương mù LED, tay nắm cửa và gương được ốp crôm, la-zăng 17 inch cùng bản lốp 265/65 R17. Còn Ford Ranger XLS 2.0L 4x2 AT sẽ chỉ có hệ thống chiếu sáng và đèn sương mù halogen, tay nắm cửa và gương đều đồng màu thân xe, la-zăng hợp kim 16 inch cùng lốp nhỏ hơn 255/70 R16.

Cả hai mẫu xe đều có gương chiếu hậu gập điện tích hợp xi nhan, đèn phanh phụ LED trên thùng xe, cụm đèn hậu halogen nhưng Ford Ranger XLS 2.0L 4x2 AT vẫn biết cách gây ấn tượng bằng dòng chữ RANGER dập chìm ở khu vực bửng thùng và bậc lên xuống ở hai bên hông xe.

Kích thước

Với Ford Ranger XLS 2.0L 4x2 AT, kích thước tổng thể của mẫu xe này lần lượt là 5.362 x 1.918 x 1.875 mm. Chiều dài trục cơ sở 3.270mm và khoảng sáng gầm 235mm.

Còn Toyota Hilux 2.4L 4x2 AT có kích thước tổng thể là 5.325 x 1.855 x 1.815 mm. Chiều dài cơ sở đạt 3.085mm và khoảng sáng gầm xe là 286mm.

Ford Ranger XLS 2.0L 4x2 AT Kích thước (mm) Toyota Hilux 2.4L 4x2 AT 5.362 Chiều dài 5.325 1.918 Chiều rộng 1.855 1.875 Chiều cao 1.815 3.270 Chiều dài cơ sở 3.085 235 Khoảng sáng gầm xe 286

Những con số trên cho thấy Ford Ranger XLS 2.0L 4x2 AT là chiếc xe bán tải lớn hơn về mọi kích thước. Bù lại, Toyota Hilux 2.4L 4x2 AT có khoảng sáng gầm xe cao hơn 51 mm, điều này cho phép chiếc bán tải của Toyota có thể vượt địa hình tốt hơn.

Nội thất

Bên trong khoang lái của Ford Ranger XLS 2.0L 4x2 AT, người xem sẽ thấy cách thiết kế nội thất theo xu hướng hiện đại với bảng điều khiển trung tâm được định hướng theo chiều dọc, các nút nút bấm vật lý được bố trí gọn gàng và bề mặt táp-lô không tạo cảm giác rườm rà.

Đối lập với sự gọn gàng và hiện đại của mẫu xe bán tải Ford, nội thất của Toyota Hilux 2.4L 4x2 AT phân bố các khu vực tương đối rời rạc, thiếu đi sự đồng nhất.

Về tiện nghi, cả hai mẫu xe đều được trang bị tiêu chuẩn với khởi động bằng chìa khóa, vô lăng nhựa urethane 3 chấu, ghế nỉ chỉnh cơ, phanh tay cơ, điều hòa chỉnh cơ và hệ thống âm thanh 6 loa.

Tuy nhiên, Ford Ranger XLS 2.0L 4x2 AT có những trang bị gần như vượt tầm phân khúc như bảng đồng hồ kỹ thuật số 8 inch, màn hình giải trí cảm ứng cỡ lớn 10 inch cho phép kết nối Android Auto và Apple CarPlay không dây.

Trong khi, Toyota Hilux 2.4L 4x2 AT chỉ được trang bị màn hình giải trí trung tâm 7 inch có kết nối Apple CarPlay và Android Auto có dây, bảng đồng hồ kim kết hợp cùng màn hình thông tin 4,2 inch.

Ford Ranger XLS 2.0L 4x2 AT Trang bị tiện nghi Toyota Hilux 2.4L 4x2 AT Màn hình cảm ứng 10 inch Hệ thống giải trí Màn hình cảm ứng 7 inch Kỹ thuật số 8 inch Bảng đồng hồ Kim truyền thống + màn hình 4,2 inch Apple Carplay, Android Auto không dây, USB, Bluetooth Tùy chọn kết nối Apple Carplay, Android Auto có dây, USB, Bluetooth Chỉnh tay 6 hướng Ghế ngồi Chỉnh tay 6 hướng Không Cửa gió hàng ghế sau Không Không Hộp lạnh Có Chỉnh tay Hệ thống điều hòa Chỉnh tay

Động cơ và hệ truyền động

Nói về hệ truyền động, cả hai mẫu xe đều sử dụng loại động cơ Diesel, hộp số tự động 6 cấp và dẫn động bánh sau. Tuy nhiên, động cơ 2.0L Turbo trên Ford Ranger XLS 2.0L 4x2 AT cho công suất 168 mã lực, mô-men xoắn 405 Nm, còn động cơ Toyota Hilux 2.4L 4x2 AT dù có dung tích lớn hơn 2.4L nhưng chỉ sản sinh công suất 148 mã lực, mô-men xoắn 400 Nm.

Hơn nữa, thay vì sử dụng hệ thống lái trợ lực thủy lực như trên Toyota Hilux 2.4L 4x2 AT, Ford Ranger XLS 2.0L 4x2 AT được trang bị hệ thống lái trợ lực điện, điều này giúp cho người lái dễ dàng điều khiển chiếc xe có kích thước dài hơn 5,3 mét.

Do đều sử dụng hệ thống treo trước xương đòn kép kết hợp với hệ thống treo nhíp lá phía sau nên Ford Ranger XLS 2.0L 4x2 AT và Toyota Hilux 2.4L 4x2 AT có khả năng tải lên tới gần 1 tấn.

Tuy nhiên, như đã nói ở trên, Toyota Hilux sẽ có khả năng đi địa hình tốt hơn nhờ khoảng sáng gầm xe cao.

An toàn

Gói trang bị an toàn tiêu chuẩn trên Ford Ranger XLS 2.0L 4x2 AT và Toyota Hilux 2.4L 4x2 AT khá tương đồng. Cả hai đều có hệ thống chống bó cứng phanh, phân bổ lực phanh điện tử, kiểm soát ổn định thân xe, kiểm soát lực kéo, hỗ trợ khởi hành ngang dốc và kiểm soát hành trình.

Mẫu xe bán tải của Ford có thêm camera lùi, còn mẫu xe của Toyota dù không có camera lùi nhưng lại có đầy đủ cảnh báo trước sau, hệ thống chống trộm,đèn báo phanh khẩn cấp và 7 túi khí an toàn, nhiều hơn 6 túi khí của Ford Ranger XLS.

Các tính năng hỗ trợ người lái tiến tiến ADAS sẽ không có mặt trên 2 mẫu xe này do đây chỉ là phiên bản tầm trung, người mua sẽ không có sự lựa chọn khác nếu mua Toyota Hilux nhưng nếu bỏ thêm tiền để lấy bản cao cấp của Ford Ranger, người mua sẽ có được những tính năng hiện đại mà họ muốn.

Kết luận

Ở bên ngoài, Ford Ranger XLS 2.0L 4x2 AT có một số trang bị thua thiệt so với Toyota Hilux 2.4L 4x2 AT nhưng nội thất của mẫu xe Ford sẽ là thứ ghi điểm tốt hơn. Những thiếu hụt ở các trang bị ngoại thất trên Ford Ranger XLS hoàn toàn có thể nâng cấp dễ dàng chỉ với vài chục triệu đồng.

Trong khi Toyota Hilux 2.4L 4x2 AT chỉ hơn một vài trang bị nhưng mức chênh lệch cao hơn tới 145 triệu đồng khiến nhiều người sẽ phải đắn đo rất nhiều trước khi đi tới quyết định sở hữu mẫu xe này.

Qua bài so sánh về trang bị kỹ thuật kể trên, Toyota Hilux dường như đang gặp nhiều bất lợi về giá, các trang bị dù nhỉnh hơn nhưng từng đó có lẽ chưa đủ để thuyết phục người dùng. Với những ai cần một chiếc xe ổn định, giữ giá, Toyota Hilux cũng là một trong những ứng viên để lựa chọn.

