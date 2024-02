Tháng 1/2024, Hyundai Grand i10 bán được 480 xe, giảm mạnh 58% so với tháng 12/2023 (bán 1.135 xe) và giảm 24% so với cùng kỳ năm ngoái (632 xe). Dù doanh số giảm sâu nhưng Hyundai Grand i10 vẫn nắm giữ vị trí quan trọng nhất của phân khúc giá rẻ hạng A. Chỉ có điều, kết quả này không đủ giúp cho mẫu xe lọt vào top 10 xe bán chạy nhất thị trường.

2. Toyota Wigo: 84 xe

Kết thúc tháng 1/2024, doanh số của Toyota Wigo đạt 84 xe, giảm tới 71% so với tháng 12/2023 (291 xe). Con số này trở thành kết quả tệ nhất mà mẫu xe đô thị cỡ nhỏ của Toyota có được kể từ khi mở bán trở lại vào tháng 6 năm ngoái. Trước đó, hãng xe Nhật Bản dừng bán Toyota Wigo kể từ tháng 10/2022 do chưa đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 5. Điều đó cho thấy sức cạnh tranh của Toyota Wigo vẫn còn khá yếu ớt so với kỳ vọng trở thành đối thủ nặng ký của Hyundai Grand i10.

Tại Việt Nam, Toyota Wigo 2023 vẫn được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia. Xe có 2 phiên bản: E và G với giá lần lượt là 360-405 triệu đồng. Mẫu xe này được trang bị động cơ xăng 1.2L công suất 87 mã lực, mô-men xoắn cực đại 108 Nm. Xe lắp hộp số CVT mới, thay cho hộp số tự động trên bản AT cũ, trong khi tùy chọn số sàn giữ nguyên.