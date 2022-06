Trời nắng nóng đỉnh điểm, bỏ ngay những vật này ra khỏi xe kẻo có ngày gây hoạ

Do hiệu ứng nhà kính, nếu để ô tô ngoài trời nắng với nền nhiệt độ ở mức xấp xỉ 40 độ C như hiện nay thì mức nhiệt trong ca-bin có thể bị "đốt" đến 65-70 độ C. Với nhiệt độ cao như vậy, kết hợp với ánh nắng mặt trời chiếu trực tiếp có thể khiến nhiều vật dụng để trong xe bị hư hỏng, biến chất, biến dạng, thậm chí phát nổ.

Thực tế, trên thế giới và Việt Nam từng ghi nhận không ít trường hợp các đồ vật như bật lửa ga, bình chữa cháy hay lon nước ngọt phát nổ trên ô tô khi đỗ dưới trời nắng. Điều này không chỉ khiến nội thất chiếc xe bị hư hại mà còn có nguy cơ cháy xe rất nguy hiểm.

Một bình cứu hoả mini bị phát nổ trên xe khi tiếp xúc với ánh nắng trực tiếp trong thời gian dài. (Ảnh: Otofun)

Do đó, các chuyên gia khuyên rằng, khi phải đỗ ô tô dưới trời nắng, những vật dụng dưới đây cần được bỏ ngay ra ngoài hoặc đặt ở những vị trí an toàn, tránh ánh nắng trực tiếp.

1. Bật lửa, bình chữa cháy mini, đồ uống có ga

Bật lửa ga được mệnh danh là "quả bom nổ chậm" nếu để trên ô tô. Ga trong bật lửa rất dễ giãn nở khi gặp nhiệt độ cao dẫn tới nguy cơ phát nổ. Hậu quả là một số bộ phận trên xe có thể bị hư hỏng, thậm chí gây hoả hoạn. Do vậy, khi đỗ xe dưới trời nắng nóng, nền nhiệt cao, cần bỏ bật lửa ra khỏi xe.

Tương tự, với những bình chữa cháy mini, đồ uống có ga hoặc nước hoa, chất hoá học dạng lỏng bên trong có thể giãn nở mạnh khi gặp nắng gắt và nhiệt độ cao dẫn tới nguy cơ nổ bình (vỏ kim loại), gây thiệt hại cũng như phiền toái nhất định cho chủ xe.

Để hạn chế rủi ro, các chuyên gia khuyên rằng nên bỏ ngay những loại nước có ga, lọ nước hoa,... khỏi xe. Trường hợp bình cứu hoả mini nếu buộc phải đặt trong ô tô thì nên chọn những vị trí không tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng như cốp phụ, hộc cánh cửa hoặc dưới ghế ngồi. Không nên để trên tap-lô hoặc vị trí gần các cửa kính.

2. Chai nước khoáng

Những chai nhựa đựng nước là vật dụng thường xuyên được để trên ô tô ở các vị trí như trên ghế, khu vực cần số, thậm chí nhiều người còn để ngay trên tap-lô,... Các chuyên gia cảnh báo, nước trong các chai nhựa khi để lâu dưới nắng mặt trời có thể bị biến đổi các thành phần hóa học và gây độc cho cơ thể con người.

Chai nước khi gặp nắng gắt có thể "đốt" nội thất xe như một thấu kính hội tụ. (Video: Youtube/11Alive)

Nguy hiểm hơn, chai đựng nước có thể tập trung tia nắng mặt trời và biến chúng trở thành một luồng sáng cực mạnh tương tự như một thấu kính hội tụ hoạt động. Luồng sáng đó có thể đủ mạnh để gây cháy các chất liệu như da hay nhựa mà nó chiếu vào, dẫn tới nguy cơ hoả hoạn cao.

Do đó, vị trí được coi là an toàn nhất để đặt các chai nước lọc trong xe là ở phía dưới cốp phụ hoặc vị trí đựng đồ ở sau lưng hàng ghế trước. Tuyệt đối không nên để chai nước ở trên tap-lô xe khi đỗ ngoài trời nắng.

3. Đồ vật bằng nhựa, cao su dẻo

Ở nhiệt độ cao, các vật dụng bằng nhựa hay cao su dẻo như găng tay, dép cao su, băng dính,... hoàn toàn có thể biến dạng, hư hỏng và ảnh hưởng đến những chi tiết khác của xe. Ngoài ra, các vật bằng nhựa như kính râm, đĩa CD, DVD, hộp nhựa,... khi gặp nắng cũng có thể bị giòn, nhanh hỏng hơn.

4. Thiết bị điện tử

Theo các chuyên gia, việc để các đồ điện tử như điện thoại, máy ảnh, laptop,... trên ô tô sẽ ảnh hưởng tới tuổi thọ của chúng. Trên nền nhiệt độ cao đến 65-70 độ C, các linh kiện trong các thiết bị này rất dễ bị hỏng, thậm chí là bị tan chảy. Ví dụ để máy ảnh trong ô tô ngày hè có thể khiến ống kính, thẻ nhớ mất tác dụng.

Để đồ điện tử trong xe ô tô dưới trời nắng nóng rất dễ bị hỏng do nhiệt độ cao.

Do vậy, cần hạn chế tối đa việc để lại những thiết bị điện tử trên xe trong những ngày nắng nóng. Kể cả với camera hành trình, nếu phải để xe ngoài trời nắng, nên tháo ra và cất vào nơi râm mát để đảm bảo tuổi thọ của thiết bị.

5. Các loại mỹ phẩm, thuốc, thực phẩm

Nhiều người, đặc biệt là phụ nữ có thói quen mang theo mỹ phẩm, kem chống nắng và các nhiều loại thuốc để trên xe. Nhưng có một thực tế là hầu hết mỹ phẩm và thuốc chỉ được bảo quản tốt nhất ở mức nhiệt độ dưới 20 độ C. Với nhiệt độ cao trên 50 độ C như trên ô tô, đa số các mỹ phẩm đều nhanh chóng biến chất, mất tác dụng và thậm chí còn gây hại cho cơ thể.

Tương tự với các loại thực phẩm như bánh, kẹo, socola, khi gặp nhiệt độ cao sẽ dẫn tới hư hỏng, bốc mùi và tan chảy ra xe rất mất vệ sinh. Do vậy, đây là những loại cần được chú ý và bỏ ra khỏi ô tô khi trời nắng nóng.

Các chuyên gia cũng khuyên rằng, khi buộc phải để xe thời gian dài dưới trời nắng nóng, cần có những biện pháp che chắn phù hợp, nhất là phần kính phía trước của xe. Đồng thời, có thể hé cửa kính xuống một khoảng nhỏ để hơi nóng thoát ra ngoài, tránh hiệu ứng nhà kính dẫn tới nhiệt độ trong xe quá cao.

Hoàng Hiệp

