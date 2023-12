{"article":{"id":"2226087","title":"Top xe MPV tháng 11: Toyota Veloz Cross bứt tốc, Hyundai Custin lần đầu góp mặt","description":"Top xe MPV tháng 11 vừa qua có nhiều xáo trộn đáng chú ý. Trong 5 xe bán chạy nhất, Toyota Veloz Cross bất ngờ bứt tốc, đánh bại KIA Carnival. Hyundai Custin lần đầu góp mặt, trong khi Hyundai Stargazer biến mất.","contentObject":"<p>Theo số liệu báo cáo bán hàng của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) và TC Motor, top <a href=\"https://vietnamnet.vn/xe-mpv-tag16125811202129535481.html\">xe MPV</a> tháng 11 vừa qua có sự xáo trộn mạnh về vị trí xếp hạng các mẫu xe. Trong đó, mẫu Toyota Veloz Cross bất ngờ tăng trưởng mạnh, bám đuổi Mitsubishi Xpander.</p>

<p>KIA Carnival dù tăng doanh số nhưng để mất vị trí số 2, lui về đứng thứ 3 phân khúc. Hai \"tân binh\" Hyundai Custin và Honda BR-V lần lượt đứng thứ 3 và 4, góp phần đẩy Hyundai Stargazer ra khỏi top 5 xe MPV bán chạy. </p>

<figure class=\"vnn-resposive-chart-embed\"><iframe width=\"600\" height=\"420\" src=\"https://embed.vietnamnet.vn/chart/02STSO.html\" frameborder=\"0\" allowfullscreen=\"allowfullscreen\" data-mce-fragment=\"1\"></iframe></figure>

<div class=\"maincontent\">

<div data-target-content=\"1\" class=\"content-target-item vnn-template-editable\">

<p><strong>1. Mitsubishi Xpander: 1.467 xe</strong></p>

<p>Tháng 11 vừa qua, Mitsubishi Xpander đã quay trở lại đà tăng trưởng, đạt 1.467 xe bán ra thị trường, tăng 14,87% so với tháng trước (bán 1.277 xe) và giảm sâu 38,1% so với tháng 11/2022 (bán 2.370 xe). Với kết quả này, Xpander vẫn giữ vững ngôi vương của phân khúc MPV và bị bám đuổi khá sát sao bởi đối thủ Toyota Veloz. Trong top 10 xe bán chạy nhất thị trường tháng 11/2023, Xpander cũng tăng 1 bậc, lên vị trí thứ 4. </p>

<p>Tính chung 11 tháng qua của năm 2023, tổng doanh số Mitsubishi Xpander là 15.464 chiếc, giảm 20,6 % so với cùng kỳ năm ngoái (bán 19.487 xe).</p>

<p></p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/xe-mpv-1-1650.jpg?width=0&s=rwgARnbXa-ceGR0ZbUrs2g\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/xe-mpv-1-1650.jpg?width=768&s=_8zIXVPw7cMZZ_UxihY5vQ\" alt=\"xe-mpv-1.jpg\"></picture>

<figcaption>Mitsubishi Xpander. </figcaption>

</figure>

<p>Mitsubishi Xpander hiện được phân phối với 4 phiên bản là MT, AT, AT Premium và Xpander Cross, đều sử dụng động cơ 1.5L. Giá bán của Xpander hiện từ 555 triệu đồng, riêng phiên bản Xpander Cross mới ra mắt vào cuối tháng 2 vừa qua có giá 698 triệu đồng. </p>

</div>

<div data-target-content=\"2\" class=\"content-target-item vnn-template-editable\">

<p><strong>2. Toyota Veloz Cross: 1.116 xe </strong></p>

<p>Sang tháng 11, <a href=\"https://vietnamnet.vn/toyota-veloz-cross-tag8322162433409394800.html\" target=\"_blank\">Toyota Veloz Cross</a> bất ngờ vươn lên đứng thứ 2 bảng xếp hạng từ vị trí thứ 5 ở tháng 10 trước đó. Vị trí này ở tháng 10 là KIA Carnival. Doanh số tháng 11 của Veloz Cross lập đỉnh trong 4 tháng trở lại đây, đã đánh bại KIA Carnival, đạt đến 1.116 xe bán ra, tăng 186% so với tháng 10 (bán được 390 xe). Dù vậy, con số này vẫn giảm 31,1% xe so với tháng 11 năm ngoái (bán 1.621 xe).</p>

<p>Tổng doanh số 11 tháng đã qua của Toyota Veloz Cross là 7.648 xe, giảm 40,6% so với cùng kỳ năm ngoái (bán 12.876 xe). </p>

<p></p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/xe-mpv-2-1651.jpg?width=0&s=geuFyvJIbDlljPd5NYmmsg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/xe-mpv-2-1651.jpg?width=768&s=J5tkGXKl_r2r87gpx0ivtg\" alt=\"xe MPV 2.jpg\"></picture>

<figcaption>Toyota Veloz Cross 2023. </figcaption>

</figure>

<p> <br>Veloz Cross đang được phân phối với 2 phiên bản là CVT và TOP, đều sử dụng động cơ 1.5L kết hợp với hộp số tự động CVT. Giá bán của Veloz Cross cho 2 bản này lần lượt là 658 và 698 triệu đồng. Từ đầu năm 2023, Veloz Cross được Toyota Việt Nam chuyển sang lắp ráp trong nước thay vì nhập khẩu từ Indonesia.</p>

</div>

<div data-target-content=\"3\" class=\"content-target-item vnn-template-editable\">

<p><strong>3. KIA Carnival: 550 xe </strong></p>

<p>Kết thúc tháng 11, KIA Carnival từ vị trí thứ 2 tụt xuống vị trí thứ 3, bất chấp con số 550 chiếc xe được giao đến tay khách hàng đã tăng 5,6% so với tháng 10 trước đó (bán được 522 xe). So với cùng kỳ tháng 11 năm ngoái (bán 980 xe), doanh số KIA Carnival giảm sâu 43,8%. Ở tháng 10, vị trí này thuộc về Hyundai Stargazer nhưng sang tháng 11, mẫu xe nhà Hyundai đã bị bật khỏi top 5 xe MPV.</p>

<p>Lũy kế 11 tháng của năm 2023, KIA Carnival bán ra là 4.827 xe, giảm đến 47,5% so với cùng kỳ năm ngoái (bán được 9.200 xe). </p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/xe-mpv-4-1652.jpg?width=0&s=hYFEIonm6v7SzSjApLDzFA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/xe-mpv-4-1652.jpg?width=768&s=hvzgtIW1d8Em4fulNl4ZzA\" alt=\"XE MPV 4

.jpg\"></picture>

<figcaption>KIA Carnival 2023. </figcaption>

</figure>

<p>KIA Carnival hiện có 5 phiên bản với giá niêm yết dao động từ 1,199-1,839 tỷ đồng. Tất cả các phiên bản KIA Carnival đều được trang bị động cơ V6 3.5L, đi kèm là hệ dẫn động cầu trước và hộp số tự động 8 cấp.</p>

</div>

<div data-target-content=\"4\" class=\"content-target-item vnn-template-editable\">

<p><strong>4. Honda BR-V: 544 xe </strong></p>

<p>Honda BR-V giữ nguyên vị trí thứ 4 trong bảng xếp hạng phân khúc MPV với 544 xe bán ra thị trường trong tháng 11, tăng 16,3% so với tháng trước (bán 468 xe). Cộng dồn từ tháng 7 đến nay, đã có 2.341 xe BR-V được bàn giao đến tay khách hàng. </p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/anh-man-hinh-2023-12-12-luc-171528-1653.png?width=0&s=ITWmYWlKzZZfpQm_avADVA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/anh-man-hinh-2023-12-12-luc-171528-1653.png?width=768&s=Zbsfp6ruHxGjOvVJzAu5ew\" alt=\"anh man hinh 2023 12 12 luc 171528.png\"></picture>

<figcaption>Honda BR-V 2023. </figcaption>

</figure>

<p>Honda BR-V ra mắt thị trường ô tô Việt Nam vào đầu tháng 7/2023. Hiện, mẫu xe MPV này được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia với 2 phiên bản G và L cùng giá bán lần lượt là 661 và 705 triệu đồng. </p>

<p>Honda BR-V 2023 sử dụng động cơ 1.5L hút khí tự nhiên kết hợp hộp số tự động CTV, cùng hệ dẫn động cầu trước.</p>

</div>

<div data-target-content=\"5\" class=\"content-target-item vnn-template-editable\">

<p><strong>5. Hyundai Custin: 529 xe </strong></p>

<p>Mới được bán ra thị trường từ giữa tháng 9, nhưng \"tân binh\" Hyundai Custin đạt doanh số khá ấn tượng và lọt top 5 xe MPV bán chạy nhất tháng 11. Tháng qua, đã có 529 xe Custin bán ra thị trường, tăng mạnh 63,3% so với tháng trước (bán 529 xe).</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/anh-man-hinh-2023-12-12-luc-171341-1654.png?width=0&s=SLQ3Ce2zz3BR0jtWefLNlg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/anh-man-hinh-2023-12-12-luc-171341-1654.png?width=768&s=63_5o9M9iFAHkGrRbkzk1g\" alt=\"anh man hinh 2023 12 12 luc 171341.png\"></picture>

<figcaption>Hyundai Custin 2023. </figcaption>

</figure>

<p>Hyundai Custin được lắp ráp tại Việt Nam và có 3 phiên bản là 1.5T-GDi tiêu chuẩn, 1.5T-GDi đặc biệt và 2.0T-GDi cao cấp, với giá bán lần lượt là 850 triệu đồng, 945 triệu đồng và 999 triệu đồng. Các phiên bản của Custin đều sử dụng hộp số tự động 8 cấp, dẫn động cầu trước.</p>

</div>

</div>

</summary>

<p><em>Ngoài các mẫu xe có mặt trong top 5, doanh số của một số cái tên khác trong phân khúc MPV tháng 11/2023 như sau:</em></p>

<p><strong>Toyota Avanza</strong>: 445 xe </p>

<p> <strong>Hyundai Stargaze</strong>r: 355 xe </p>

<p><strong>Toyota Innova</strong>: 113 xe </p>

<p><strong>Suzuki Ertiga</strong>: 121 xe</p>

<p><em>Bạn có bình luận thế nào về bảng xếp hạng xe MPV trong tháng 11/2023? Hãy để lại bình luận bên dưới hoặc chia sẻ bài viết về Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!</em></p>

