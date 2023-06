Theo báo cáo mới nhất từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), Liên doanh Hyundai Thành Công (TC Motor) và VinFast, kết thúc tháng 5/2023, doanh số toàn thị trường ô tô Việt Nam tiếp tục sụt giảm tháng thứ 2 liên tiếp.

Cụ thể, tổng doanh số chỉ đạt 26.414 xe, giảm 14% so với tháng trước và giảm tới 49% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, phân khúc xe du lịch đạt 20.171 xe, giảm 12% so với tháng trước.

Nếu tính riêng doanh số của dòng xe sedan, lượng xe bán ra đạt 4.708 xe, vẫn xếp trên dòng xe MPV và dưới dòng xe SUV. Trong Top 5 xe sedan giá rẻ tháng 5/2023, thứ tự trên bảng xếp hạng xe không thay đổi so với tháng trước.

Honda City: 1.035 xe

Honda City trong tháng 5 này đã bán được 1.025 xe, tuy giảm nhẹ 9% so với tháng trước (1.137 xe) nhưng kết quả này vẫn đảm bảo cho mẫu xe này tiếp tục duy trì ở vị trí dẫn đầu trong bảng xếp hạng các mẫu xe sedan giá rẻ.

Dẫu vậy, so với cùng kỳ năm ngoái (1.664 xe), còn số bán hàng tháng 5 này vẫn kém hơn đáng kể dù được hãng đưa ra các chương trình khuyến mại lớn như ưu đãi 100% phí trước bạ.

Tổng lũy kế của Honda City tính đến hết tháng 5/2023 đã đạt 4.623 xe. Hiện tại, mẫu xe này của Honda đang được bán với 3 phiên bản G, L và RS với giá từ 529 - 599 triệu đồng.

Hyundai Accent: 920 xe

Với doanh số 920 xe bán ra trong tháng 5/2023, Hyundai Accent đã giảm 12,3% so với tháng 4 (1.050 xe), đồng thời đã là tháng thứ 3 liên tiếp bị sụt giảm. Chính điều này đã khiến mẫu xe sedan cỡ B của Hyundai không thể trở lại ngôi đầu sau khi bị mất vào tay đối thủ Honda City từ tháng trước.

Tuy nhiên, do doanh số cộng dồn đạt 5.913 xe nên xét về khía cạnh này, Hyundai Accent vẫn đang dẫn đầu phân khúc sedan cỡ B. Hyundai Accent đang được bán trên thị trường dưới 4 phiên bản với bán niêm yết dao động từ 426 - 542 triệu đồng.

Toyota Vios: 586 xe

Bước sang tháng 5, Toyota Vios phiên bản mới chính thức được giới thiệu với nhiều nâng cấp. Thế nhưng, từng đó chưa đủ giúp cho mẫu xe của Toyota tìm lại ánh hào quang năm nào.

Doanh số bán hàng của Toyota Vios trong tháng 5/2023 đạt 586 xe, giảm 15,6% so với tháng trước (695 xe). Doanh số tích lũy của mẫu xe này trong năm 2023 đã đạt 3.476 xe.

Hiện tại, Toyota Vios phiên bản mới đã được bán với một số nâng cấp ở ngoại thất và trang bị tiện nghi an toàn. Xe vẫn có 3 phiên bản với giá bán giảm nhẹ cho phiên bản E CVT (528 triệu đồng) và E MT (479 triệu đồng) còn G CVT vẫn giữ nguyên (592 triệu đồng).

Mazda3: 405 xe

So với 3 cái tên xếp trên, doanh số bán hàng của Mazda3 đã có sự tăng nhẹ, đạt 405 xe, bán nhiều hơn tháng trước 2 xe. Để duy trì được điều này, Thaco đã đưa ra chính sách ưu đãi giá, giảm từ 20-68 triệu đồng cho mẫu xe sedan cỡ C này.

Doanh số cộng dồn của Mazda3 kể từ đầu năm đạt 2.014 xe. Mazda3 ra mắt từ cuối năm 2019 nhưng đến cuối năm 2022, hãng đã bỏ đi biến thể động cơ 2.0L. Xe vẫn duy trì 3 phiên bản Deluxe, Luxury và Premium, giá bán dao động từ 699 - 789 triệu đồng.

Mazda2: 386 xe

Theo chân người anh, Mazda2 cũng có doanh số bán hàng trong tháng 5/2023 tăng thêm 1 xe so với tháng 4, đạt 386 xe, góp phần vào tổng doanh số cộng dồn trong 5 tháng đầu năm 2023 lên con số 1.809 xe.

Khác với các sản phẩm còn lại của Mazda, Mazda2 được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Xe có 3 phiên bản AT, Luxury và Premium với 2 biến thể sedan và hatchback, giá dao động từ 479-619 triệu đồng.

Dù là xe nhập khẩu nhưng trong tháng 5 vừa qua, mẫu xe này đã được Thaco ưu đãi từ 45-57 triệu đồng tùy từng phiên bản. Điều này đã giúp cho Mazd2 có tháng thứ 3 liên tiếp nằm trong Top 5 xe sedan giá rẻ bán chạy nhất tháng.

Ngoài ra, doanh số trong tháng 5/2023 của một số mẫu xe sedan phổ thông khác như sau:

- Mitsubishi Attrage: 319 xe

- KIA K3: 200 xe

- Hyundai Elantra: 148 xe

- Toyota Corolla Altis: 124 xe

- KIA Soluto: 90 xe

- Honda Civic: 88 xe

