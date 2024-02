1. Honda HR-V

Đứng thứ 5 trong danh sách các thương hiệu xe hơi uy tín nhất của Slash Gear, Honda nổi tiếng với những chiếc xe hơi đáng tin cậy. Hãng đã tạo dựng danh tiếng thành công không chỉ với các mẫu xe dẫn động hai cầu như Civic và Accord, mà còn bao gồm các mẫu crossover và SUV của những năm gần đây như CR-V, Pilot và Passport.

Honda HR-V

HR-V ra mắt vào năm 1998 tại Nhật Bản và cập bến thị trường châu Âu một năm sau đó. HR-V cuối cùng cũng đến với thị trường người tiêu dùng tại Mỹ vào năm 2016. Tất cả các phiên bản của chiếc xe đều được xây dựng trên nền tảng Fit cho đến năm 2023, khi mẫu nâng cấp của Mỹ được thiết kế lại dựa trên nền tảng của Civic.

HR-V 2024 có giá khởi điểm chỉ 24.100 USD (khoảng 595,9 triệu đồng), với tùy chọn AWD 1.500 USD (khoảng 37 triệu đồng) cho tất cả các cấp độ trang bị. Ngay cả phiên bản EL-L được trang bị đầy đủ cũng có giá dưới 30.000 USD (khoảng 736,7 triệu đồng) với hệ dẫn động AWD.

Trong bài đánh giá của mình, Russ Heaps của Kelly Blue Book cho biết, bản nâng cấp năm 2023 sở hữu "hệ thống treo phức tạp để đem lại chất lượng lái tốt hơn, cùng với động cơ sắc bén hơn. Khi so sánh với những chiếc khác trong phân khúc, HR-V có diện tích cabin, chỗ để chân (phía trước và phía sau) cùng không gian chở hàng tốt hơn mức trung bình".

2. Subaru Crosstrek

Subaru Crosstrek ra mắt vào năm 2013, sau đó được nâng cấp vào năm 2018, và trải qua một lần thiết kế lại vào năm 2021, bao gồm việc bổ sung động cơ 2.5 lít, công suất 182 mã lực tùy chọn.

Subaru Crosstrek

Mẫu xe gầm cao Crosstrek 2024 cơ sở có giá khởi điểm chỉ hơn 25.000 USD (khoảng 613,9 triệu đồng) nhưng bạn sẽ phải chọn phiên bản Sport, Limited hoặc Wilderness để có động cơ 2,5 lít trong trang bị tiêu chuẩn. Phiên bản Wilderness cao cấp nhất vẫn có giá hợp lý ở mức 33.290 USD (khoảng 817,4 triệu đồng) và có khoảng sáng gầm xe 23,6 cm, gần bằng với Ford F-150.

Crosstrek tiếp tục truyền thống sản xuất những chiếc xe an toàn của Subaru với xếp hạng tổng thể 5 sao từ Cục Quản lý An toàn Giao thông Đường cao tốc Quốc gia. Khi thử nghiệm Crosstrek, Car and Driver nhận thấy nó "có khả năng địa hình tốt hơn so với chiếc SUV cỡ nhỏ thông thường của bạn".

3. Ford Maverick

Cái tên Maverick, trước đây được sử dụng cho một chiếc coupe thể thao vào những năm 1960-1970, đã trở lại vào năm 2021 khi Ford cho ra mắt một mẫu xe bán tải nhỏ gọn mới. Mẫu xe được người mua ưa chuộng đến mức Ford đã phải ngừng nhận đơn đặt hàng vào năm 2023 để bắt kịp với nhu cầu.

Ford Maverick

Maverick 2024 có giá dưới 24.000 USD (khoảng 589,3 triệu đồng) đối với các phiên bản AWD XL và XLT được trang bị động cơ bốn xi-lanh tăng áp EcoBoost 2.0 lít của Ford. Mặc dù Ford cũng cung cấp phiên bản hybrid của Maverick, nhưng hệ truyền động đó không thể sánh được với AWD.

Maverick chạy bằng EcoBoost và có thể được nâng cấp để bao gồm gói kéo 1.814 kg. Cùng với đó, tất cả xe tải Maverick đều đạt tiêu chuẩn với hệ thống Co-Pilot 360 của Ford, bao gồm camera chiếu hậu, hệ thống cảnh báo va chạm và phanh tự động.

Ngoài ra còn có gói địa hình FX4 tùy chọn, bổ sung thêm móc kéo, tấm trượt, kiểm soát đổ đèo, lốp dành cho mọi địa hình và các chế độ địa hình do người lái lựa chọn, bao gồm bùn/đường mòn và cát.

4. Kia Seltos

Mẫu SUV cỡ nhỏ Seltos ra mắt thị trường vào năm 2019, và sau đó nhận được một số thay đổi lớn cho phiên bản năm 2024. Khi đánh giá Seltos mới, Eric Brandt của Kelley Blue Book đã viết rằng nó "có nội thất rộng rãi so với một chiếc SUV cỡ nhỏ, với chế độ bảo hành tốt nhất trong phân khúc và giá cả phải chăng phù hợp với nhiều đối tượng khác nhau."

Kia Seltos

Chính những yếu tố này đã giúp nó giành được Giải thưởng Best Buy của KBB vào năm 2023. Seltos LX 2024 có giá khởi điểm chỉ hơn 25.000 USD (khoảng 613,8 triệu đồng) và SX có giá 31.315 USD (khoảng 768,8 triệu đồng). Người mua có thể lựa chọn giữa hai hệ truyền động: động cơ 2.0 lít công suất 146 mã lực kết hợp với hộp số biến thiên liên tục hoặc động cơ bốn xi-lanh tăng áp 1.6 lít công suất 195 mã lực kết hợp với hộp số tự động tám cấp.

Về nội thất, trang bị nổi bật của chiếc xe là màn hình LCD trải dài bảng điều khiển, vừa đóng vai trò là cụm đồng hồ đo vừa là trung tâm thông tin giải trí. Ngoài ra, mẫu xe Seltos cũng có các tính năng an toàn hỗ trợ người lái tiêu chuẩn như phát hiện người đi bộ và người đi xe đạp bằng tính năng tự động.

5. Hyundai Kona

Hyundai Kona lần đầu tiên ra mắt vào năm 2017 ở Hàn Quốc, sau đó được cải tiến vào năm 2021 và cuối cùng là thiết kế lại vào năm 2023. Kona 2024 có giá khởi điểm là 24.100 USD (khoảng 591,7 triệu đồng) và phiên bản Limited đầy đủ tính năng là 31.650 USD (khoảng 777 triệu đồng).

Xe có hai tùy chọn động cơ: động cơ 4 xi-lanh 2.0 lít hút khí tự nhiên, công suất 147 mã lực và động cơ I4 1,6 lít tăng áp có công suất 190 mã lực.

Hyundai Kona

Ngoài ra Kona còn có phiên bản chạy điện nhưng chỉ có tùy chọn dẫn động cầu trước. Khi đánh giá chiếc Kona AWD, Drew Dorian của Car and Driver đã khen ngợi kiểu dáng sắc sảo và cabin rộng rãi, yên tĩnh và đầy tính năng công nghệ, nhưng anh cũng chỉ ra rằng Kona không phải là chiếc SUV địa hình đáng tin cậy nhất trên thị trường.

6. Toyota Corolla Cross

Một chiếc SUV AWD cỡ nhỏ khác có mức giá hợp lý là Toyota Corolla Cross, với giá khởi điểm dưới 24.000 USD (khoảng 589,2 triệu đồng). AWD là tùy chọn dành cho các phiên bản L, LE và có sẵn trên XLE, giá khởi điểm chỉ dưới 29.000 USD (khoảng 712 triệu đồng). Tất cả các mẫu Corolla Cross đều có thể kéo 680 kg và có khoảng sáng gầm xe ít nhất 20 cm.

Toyota Corolla Cross

Màn hình cảm ứng 8 inch với kết nối Apple CarPlay, Android Auto và bộ tính năng hỗ trợ người lái Safety Sense của Toyota (như cảnh báo chệch làn đường và kiểm soát hành trình thích ứng) là trang bị tiêu chuẩn cho Corolla Cross.

Trong bài đánh giá của mình về phiên bản năm 2024, Andrew Wendler của Car and Driver nhận thấy nó hầu như không có gì nổi bật nhưng là đối thủ xứng tầm với HR-V, Kona, cũng như các mẫu SUV nhỏ gọn và subcompact khác.

Anh cũng nhận xét thêm: "Phong cách của Corolla Cross là RAV4-lite với một chút gì đó giống SUV Highlander; kết hợp với các chi tiết trang trí thể thao tạo thêm sức hấp dẫn cho chiếc xe".

Theo VOV

Bạn có góc nhìn (hoặc có trải nghiệm) nào về vấn đề trên? Hãy để lại bình luận bên dưới hoặc chia sẻ bài viết về Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!