1. Hyundai Grand i10: 319 xe

Kết thúc tháng 5/2024, Hyundai Grand i10 đã tìm lại vị trí dẫn đầu quen thuộc trên bảng xếp hạng khi bán được 319 xe, tăng mạnh 39,3% so với tháng 4 (229 xe) nhưng vẫn giảm tới 21,6% so với cùng kỳ năm ngoái (407 xe). Lũy kế 5 tháng đầu năm của Hyundai Grand i10 đạt 1.889 xe, giảm 40% so với cùng kỳ năm ngoái (3.146 xe).

Hyundai Grand i10 2024 với nhiều thay đổi về trang bị, thiết kế nhưng giá bán không đổi. Ảnh: TC Motor

Hyundai Grand i10 hiện tại ra mắt thị trường Việt Nam vào tháng 8/2021. Ngày 14/6./2024, mẫu xe hạng A này của Hyundai đã chính thức ra mắt các phiên bản nâng cấp mới, chủ yếu thay đổi ở trang bị ngoại nội thất.

Hyundai Grand i10 sử dụng động cơ 1.2L đi kèm tùy chọn hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 4 cấp. Xe có cả biến thể sedan và hatchback cùng 6 phiên bản. Mặc dù có nhiều thay đổi ở phiên bản 2024 nhưng giá bán của Hyundai Grand i10 vẫn giữ nguyên ở mức 360-455 triệu đồng.