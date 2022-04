30/4 có tour du lịch đặc biệt, ngắm TP.HCM từ trên trực thăng

UBND TP.HCM và Bộ Quốc phòng đã thống nhất, đồng ý cho Sở Du lịch TP phối hợp cùng Bệnh viện Quân y 175 và Công ty trực thăng miền Nam tổ chức bay khảo sát, xây dựng sản phẩm du lịch “Ngắm thành phố Hồ Chí Minh từ trên cao” bằng phương tiện máy bay trực thăng.

Sáng 12/4/2022, chuyến bay khảo sát đầu tiên đã được thực hiện. Theo đó, Sở Du lịch kết nối các DN du lịch hàng đầu trong nước để ra mắt sản phẩm tour phù hợp với khách hàng; Bệnh viện Quân y 175 hỗ trợ sân đỗ trực thăng và an toàn y tế cho hành khách trên các chuyến bay; Công ty trực thăng miền Nam chịu trách nhiệm về lịch trình bay, an toàn bay và các quy định bay theo quy định của Bộ Quốc phòng.

Tour “Ngắm thành phố Hồ Chí Minh từ trên cao” dự kiến có gói tầm ngắn và tầm trung. Cụ thể, gói tầm ngắn (thời gian bay từ 30 – 45p) gồm 2 lộ trình là bay ngắm trung tâm TP.HCM và bay ngắm trung tâm TP.HCM – Cần Giờ.

Gói sản phẩm tầm trung (thời gian bay khoảng 60p) với lộ trình bay kết nối TP.HCM và Long An theo tuyến là: trung tâm TP.HCM – Khu du lịch Cánh đồng bất tận (Long An) hoặc Cần Giờ (TP.HCM) - Khu du lịch Cánh đồng bất tận (Long An).

Máy bay trực thăng được sử dụng phục vụ tour ngắm TP.HCM từ trên cao

Chuyến bay khảo sát tour du lịch đặc biệt đã được thực hiện sáng 12/4

Những hành khách đầu tiên trải nghiệm tour

Đây là sản phẩm du lịch mới, độc đáo, lần đầu tiên ra mắt tại TP, dự kiến đưa vào khai thác nhân lễ kỷ niệm 30/4 tới đây nhằm chào đón du khách trong nước và quốc tế đến TP.HCM. Tour này đáp ứng nhu cầu của khách du lịch, trong đó có đối tượng khách cao cấp và khách du lịch kết hợp hội nghị (MICE). Đây là sản phẩm đầu tiên trong chuỗi các sản phẩm mới, độc đáo mà ngành du lịch TP đang triển khai xây dựng.

Hiện, Sở Du lịch chưa công bố chính thức mức giá tour nhưng theo tìm hiểu, giá cất cánh trực thăng được khai thác dao động trong khoảng từ 3,65 – 9,9 triệu đồng/người tùy thời gian bay và loại tàu bay. Đây chưa phải là giá tour bán ra. Hai máy bay được sử dụng để vận chuyển hành khách cho tour đặc biệt này là EC-155 B1 và AW-189.

Trần Chung