Toyota Việt Nam vừa công bố chính sách giá mới đầy hấp dẫn dành cho mẫu xe Vios. Động thái này cho thấy quyết tâm của thương hiệu Nhật Bản trong việc mang Vios trở lại ngôi vương ở cuộc đua doanh số.

Theo đó, từ ngày 1/3, giá bán Toyota Vios giảm từ 21 triệu đến 47 triệu đồng tùy theo phiên bản. Cụ thể, phiên bản E MT và E CVT có giá bán mới lần lượt là 458 triệu và 488 triệu đồng, phiên bản cao cấp nhất G CVT có giá bán 545 triệu đồng.

Mức giá mới chỉ từ 458 triệu đồng giúp Toyota Vios khuấy đảo không chỉ phân khúc sedan hạng B mà còn “phả hơi nóng” đến phân khúc hạng A phía dưới. Đây cũng là cơ hội khó có thể bỏ qua với nhóm khách hàng đang quan tâm Vios, đặc biệt là trong giai đoạn kinh tế khó khăn như hiện nay.

Nhiều khả năng Toyota Vios sẽ dễ dàng đạt được những cột mốc doanh số ấn tượng trong giai đoạn nửa đầu năm 2024. Điều này hoàn toàn có lý do bởi phần lớn thời gian Vios xuất hiện ở Việt Nam đều đạt được danh hiệu mẫu xe bán chạy nhất phân khúc cũng như không ít lần bán chạy nhất thị trường.

Vios 2023 có nhiều nâng cấp phù hợp với khách hàng trẻ và khách hàng nữ. Ảnh: Toyota Việt Nam

Sự hấp dẫn của Toyota Vios không chỉ đến từ giá bán hấp dẫn mà còn bởi những giá trị cốt lõi mà mẫu sedan quốc dân này luôn giữ trong suốt nhiều thế hệ. Ở đời mới nhất, Toyota Vios tiếp tục duy trì được tính thực dụng cần thiết nhưng đồng thời vẫn nhận được những nâng cấp đáng giá để phù hợp hơn với nhóm khách hàng trẻ, đặc biệt là phái đẹp.

Dễ dàng nhận ra Toyota Vios mới cho cái nhìn hiện đại hơn với mặt ca-lăng mở rộng, bộ la-zăng 15 inch với kiểu dáng hoàn toàn mới, cụm đèn chính góc cạnh… Đặc biệt, đây là mẫu xe hiếm hoi trong phân khúc được có sẵn đèn LED kết hợp gương cầu hỗ trợ, trang bị này giúp nâng cao khả năng chiếu sáng, tăng thêm an toàn cho người sử dụng.

Với giá bán chưa đến 550 triệu đồng, phiên bản cao nhất Vios G CVT có đủ những tính năng hiện đại như khởi động bằng nút nhấn, điều hòa tự động, vô lăng tích hợp lẫy chuyển số, màn hình giải trí 9 inch hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto… Những trang bị kể trên giúp chiếc xe trở thành một người bạn đồng hành lý tưởng trên nhiều cung đường, từ đô thị đến những chuyến đi chơi xa.

Các tính năng an toàn của Vios 2023 là trợ thủ đắc lực cho người lái. Ảnh: Toyota Việt Nam

Ngoài khả năng vận hành cũng như độ bền vượt trội vốn đã làm nên tên tuổi của Vios trong suốt 20 năm bán tại Việt Nam, mẫu xe này còn “ghi điểm” bằng sự an toàn với nhiều công nghệ mới được bổ sung thêm ở đời xe mới nhất. Bên cạnh những trang bị an toàn quen thuộc như phanh ABS/EBD/BA, cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo hay 7 túi khí, Toyota Vios 2023 nay có thêm hệ thống cảnh báo va chạm phía trước và cảnh báo lệch làn đường, đây là những trang bị thuộc gói Toyota Safety Sense.

Không quá lời khi nói Toyota Vios là mẫu xe an toàn hàng đầu phân khúc khi danh sách tính năng an toàn ngày càng được mở rộng sau mỗi lần nâng cấp. Điều này giúp khách hàng sử dụng Vios ngày càng an tâm hơn đồng thời tạo nên sức ép không nhỏ cho các đối thủ trong phân khúc.

Không chỉ điều chỉnh giá bán cho các dòng xe chủ lực, Toyota Việt Nam còn mang đến hàng loạt sự kiện hấp dẫn cho phái đẹp trong tháng 3 này.

Tham gia vào sự kiện, các khách hàng nữ tham gia vào nhiều hoạt động thú vị như check in thả dáng, làm nail miễn phí, tư vấn soi da miễn phí,... Ngay tại sự kiện, đại lý cũng dành tặng nhiều ưu đãi đặc biệt cho khách hàng nữ khi sở hữu các mẫu xe Toyota.

Nhiều hoạt động dành riêng cho khách hàng nữ trong chuỗi sự kiện tháng 3. Ảnh: Toyota Việt Nam

Nhiều phần quà dành tặng khách nữ trong sự kiện nhân dịp 8/3 tại đại lý Toyota Quảng Ninh. Ảnh: Toyota Việt Nam

Bên cạnh đó, khách hàng nữ đến đại lý có cơ hội được tham gia cuộc thi lái xe an toàn. Đây là dịp để các lái nữ thể hiện kiến thức lái xe thông qua phần lý thuyết và trổ tài lái xe khéo, đỗ xe giỏi thông qua các thao tác lái ghép xe dọc hoặc ghép xe ngang, lùi để ghép xe vào nơi đỗ, dừng xe ở vị trí đỗ quy định và đánh xe ra khỏi chỗ đỗ.

Khách hàng nữ thực hiện phần thi thực hành với Vios 2023 trong sự kiện 8/3 tại đại lý Toyota Quảng Bình. Ảnh: Toyota Việt Nam

Đồng thời, các khách hàng cũng được cung cấp thêm nhiều kiến thức hữu dụng, được chuyên gia của đại lý hướng dẫn tư thế chỉnh ghế và cách lái xe an toàn. Với nhiều khách hàng nữ, đây là dịp để trải nghiệm các trang bị an toàn mới của Vios 2023.

Lệ Thanh