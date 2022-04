Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức vừa ký văn bản khẩn gửi các đơn vị liên quan về việc tổ chức bắn pháo hoa chào mừng 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975- 30/04/2022).

Theo đó, UBND TP đồng ý tổ chức hai điểm bắn pháo hoa trong thời gian từ 21h đến 21h15 phút, ngày 30/4.

TP.HCM tổ chức một điểm bắn pháo hoa tầm cao và một điểm tầm thấp dịp lễ 30/4

Điểm tầm cao được bố trí tại khu vực hầm sông Sài Gòn (phường Thủ Thiêm, TP Thủ Đức) với số lượng 1.500 quả pháo hoa tầm cao, 30 giàn pháo hoa tầm thấp, 10 giàn pháo hỏa thuật.

Điểm bắn pháo hoa tầm thấp được tổ chức tại Công viên Văn hóa Đầm Sen (phường 3, quận 11) với số lượng 90 giàn pháo hoa tầm thấp, 30 giàn pháo hỏa thuật, 1.000 ống tầm thấp và hỏa thuật.

UBND TP yêu cầu Bộ Tư lệnh TP phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao, Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn - TNHH Một thành viên, Công ty Cổ phần Dịch vụ du lịch Phú Thọ để thống nhất bảo đảm kinh phí phục vụ bắn pháo hoa tại hai điểm trên.

UBND TP yêu cầu Công an TP phối hợp với Bộ Tư lệnh TP bảo đảm an ninh, an toàn trong quá trình vận chuyển đạn pháo hoa, các địa điểm bắn và các khu vực người dân tập trung xem; tăng cường lực lượng chốt các giao lộ trên tuyến đường vận chuyển đạn pháo hoa và tại các địa điểm bắn;

Công an TP phối hợp với Sở GTVT tổ chức phân luồng giao thông tại các khu vực người dân tập trung xem pháo hoa; giải tỏa việc neo đậu và tạm dừng mọi hoạt động của các phương tiện giao thông đường thủy tại khu vực xung quanh hướng lên Đường hầm sông Sài Gòn (phường Thủ Thiêm, TP Thủ Đức) từ 20h30 đến 22h ngày 30/4.

Trong năm 2021, do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên TP.HCM không tổ chức bắn pháo hoa vào các dịp 30/4, lễ 2/9, Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán nhằm hạn chế tụ tập đông người.

Tuấn Kiệt