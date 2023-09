Tại họp báo về kinh tế xã hội hàng tuần của TP.HCM diễn ra hôm nay (14/9), trả lời câu hỏi của VietNamNet về công tác quản lý "chung cư mini" trên địa bàn, ông Hà cho biết, khái niệm "chung cư mini" hiện nay đang còn nhiều tranh cãi. Luật Nhà ở chỉ quy định các khái niệm liên quan đến "nhà chung cư", không có khái niệm định nghĩa giải thích thuật ngữ "chung cư mini".

Bản chất của chung cư mini là tương đồng với loại hình nhà trọ với mô hình chủ nhà trọ xây dựng nhà có từ 2 tầng trở lên, có nhiều căn hộ, có lối đi, cầu thang chung, có phần sở hữu riêng, phần sở hữu chung và hệ thống công trình hạ tầng sử dụng chung cho các hộ gia đình.

Qua các đợt tổng kiểm tra, rà soát, trên địa bàn TP.HCM hiện có 42.256 cơ sở là cơ sở nhà trọ, nhà ngăn phòng cho thuê thuộc diện quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH).

Cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ cháy chung cư mini ở phố Khương Hạ (quận Thanh Xuân, Hà Nội). (Ảnh: Đình Hiếu)

Đa số các nhà trọ, nhà ngăn phòng cho thuê đều được trang bị, lắp đặt hệ thống PCCC theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, căn hộ cho thuê nói chung, nhà ở hộ gia đình, nhà ở kết hợp kinh doanh luôn tiềm ẩn nguy cơ gây cháy và cháy lan do một số lý do sau:

Quá trình sinh hoạt sử dụng nhiều thiết bị điện không đúng cách, không an toàn, việc câu mắc, lắp đặt, sử dụng dây dẫn điện không đảm bảo dễ dẫn đến các sự cố cháy, nổ phát sinh.

Căn hộ không được trang bị đầy đủ các phương tiện, hệ thống chữa cháy ban đầu. Hoặc có trang bị nhưng không được kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ như: bình chữa cháy, hệ thống báo cháy, hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà, hệ thống chống sét, đèn chiếu sáng sự cố từng phòng ở, hành lang dẫn đến hư hỏng, không hoạt động. Do đó nguy cơ cơ xảy ra cháy, nổ luôn thường trực.

Không có lực lượng được tập huấn nghiệp vụ PCCC túc trực thường xuyên nên không kịp thời xử lý tình huống ban đầu...

Theo thượng tá Hà, nguy hiểm nhất là các nhà cho thuê cao tầng có hầm giữ xe, không được thiết kế lắp đặt hệ thống PCCC và giải pháp an toàn. Do đó, khi có cháy, dễ gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về người khi cháy hầm giữ xe.

Qua theo dõi thống kê, điều tra nguyên nhân các vụ cháy tại các nhà chung cư, nhất là là chung cư cao tầng thời gian vừa qua tại TP.HCM nói riêng và cả nước nói chung, nhà chức trách ghi nhận các vụ cháy gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về người là các vụ cháy xuất phát cháy từ hầm để xe và nhà chung cư có thiết kế cầu thang bộ (kể cả thang máy) đi từ hầm để xe lên các tầng, mà không thực hiện nghiêm các giải pháp an toàn về thoát hiểm cho cầu thang bộ.

Cụ thể như, buồng thang không kín; tăng áp buồng thang..., đối với những trường hợp này, đám cháy, khói độc nhanh chóng lan tỏa theo cầu thang lên các tầng tòa nhà, khi xảy ra cháy người dân tìm cách thoát ra an toàn theo cầu thang bộ để xuống đất và bị ngạt khói, bị cháy gây nguy hiểm đến tính mạng.

Đại diện công an TP.HCM cho biết thêm, thực hiện theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an, Chủ tịch UBND TP, lực lượng công an đã triển khai cấp bách các kế hoạch kiểm tra chuyên đề tổng kiểm tra, rà soát các mô hình nhà trọ tập trung đông người. Nếu có sai phạm, cơ quan quản lý Nhà nước sẽ xử lý triệt để bằng các biện pháp xử phạt vi phạm hành chính, tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động theo quy định của pháp luật.