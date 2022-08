TP.HCM quy định 11 nội dung trong lễ khai giảng

Theo Sở GD-ĐT TP.HCM chủ đề năm học 2022 - 2023 là “Đoàn kết, sáng tạo, ra sức phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ và mục tiêu đổi mới, củng cố và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo”.

Các trường phải xây dựng kế hoạch Lễ Khai giảng năm học 2022 - 2023, phân công rõ trách nhiệm của từng thành viên phụ trách, đảm bảo tính an toàn, vui tươi, ý nghĩa và ngắn gọn.

Tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2022 - 2023 đồng loạt vào buổi sáng ngày 5/9.

Chương trình Lễ Khai giảng ở TP.HCM như sau: Văn nghệ chào mừng, Nghi thức đón học sinh đầu cấp, Nghi thức chào cờ, Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, Báo cáo và cắt băng khánh thành (đối với trường mới), Đọc thư của Chủ tịch nước (mời Lãnh đạo địa phương), Diễn văn khai giảng của Hiệu trưởng, Đánh trống khai trường (mời Lãnh đạo thành phố - nếu có), Khen thưởng (nếu có), Kết thúc phần lễ là đến Phần hội (nếu có).

Riêng đối với cơ sở giáo dục mầm non, tổ chức khai giảng dưới hình thức “Bé vui đến trường” một cách linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với từng cơ sở giáo dục mầm non và đặc điểm tâm sinh lý của trẻ.

Các trường xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động vui tươi, hấp dẫn, an toàn, phù hợp với lứa tuổi học sinh, với văn hóa truyền thống của dân tộc và điều kiện của nhà trường để chào đón học sinh các lớp đầu cấp. Tổ chức các hoạt động (ngày hội chào đón học sinh đầu cấp và chào đón năm học mới) phải phù hợp văn hóa ứng xử trong trường học. Không tổ chức những trò chơi phản cảm làm ảnh hưởng đến hình ảnh trong sáng của học sinh và trái với thuần phong mỹ tục. Thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm về những hoạt động trong chương trình Lễ và chương trình Hội…



Sở cũng yêu cầu tất cả trường học trên địa bàn Thành phố duy trì, thực hiện nghiêm túc nghi thức chào cờ Tổ quốc, hát Quốc ca, kết hợp kể chuyện về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và sinh hoạt dưới cờ vào sáng thứ Hai hàng tuần.



Đầu năm học mới các trường phải rà soát cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học; bảo đảm khuôn viên, cảnh quan, môi trường giáo dục xanh, sạch, đẹp, an toàn, lành mạnh, thân thiện; tăng cường công tác đảm bảo an toàn, an ninh trật tự trường học, bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, hoạt động giáo dục toàn diện cho học sinh, sinh viên phù hợp với yêu cầu, tinh thần của chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Các trường học thông tin rộng rãi đến học sinh, đặc biệt là học sinh đầu cấp, học sinh thực hiện theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 và cha mẹ học sinh về biên chế lớp học, thời lượng học tập; kế hoạch năm học và các chương trình giáo dục của nhà trường.

Đồng thời, cập nhật điều lệ, quy chế nhà trường, quy chế kiểm tra, đánh giá, xếp loại, nội quy học sinh và các thông tin cần phải công khai trên trang thông tin điện tử của nhà trường…Đảm bảo vệ sinh sạch sẽ xung quanh trường, trong lớp học, đồ dùng học tập và đồ chơi của trẻ để phòng, chống bệnh truyền nhiễm (sốt xuất huyết, bệnh tay chân miệng,…).