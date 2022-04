TP.HCM ra mắt hệ thống ‘mắt thần’ xử phạt vi phạm giao thông trên quốc lộ 1

Đây là hệ thống camera do Cục CSGT - Bộ Công an đầu tư và chuyển giao cho Phòng PC08, Công an TP.HCM triển khai vận hành.

Ngày 16/4 tại TP.HCM, diễn ra lễ khánh thành và bàn giao Hệ thống giám sát, xử lý vi phạm TTATGT trên tuyến Quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn TP.HCM. Được biết, đây là hệ thống do Cục CSGT – Bộ Công an đầu tư, bàn giao cho phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08) – Công an TP.HCM để triển khai vận hành. Hệ thống 'mắt thần' dọc tuyến Quốc lộ 1 được chính thức triển khai ở TP.HCM. Ảnh: PC08 Tham dự buổi lễ có Thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó Giám đốc Công an TP.HCM, Thiếu tướng Lê Xuân Đức - Phó Cục trưởng Cục CSGT và đại diện các phòng nghiệp vụ của Công an TP, Cục CSGT. Thiếu tướng Lê Xuân Đức đại diện Cục CSGT đã bàn giao hệ thống giám sát, xử lý vi phạm TTATGT trên tuyến Quốc lộ 1A cho Công an TP.HCM do Thiếu tướng Trần Đức Tài làm đại diện, tiếp nhận. Vị trí lắp đặt hệ thống giám sát trên tuyến Quốc lộ 1A thuộc địa bàn quản lý các đơn vị: Đội CSGT Rạch Chiếc, Bình Triệu, An Sương, Phú Lâm, An Lạc và Trạm CSGT Tân Túc. Trung tâm giám sát được đặt tại trụ sở Phòng PC08. Theo đó, hệ thống trang bị camera hiện đại, có độ phân giải cao, khả năng giám sát phương tiện hoạt động trên tuyến và các hành vi vi phạm của người điều khiển phương tiện với độ chính xác cao. Hình ảnh ghi nhận được qua hệ thống này đảm bảo các yếu tố pháp lý và nghiệp vụ làm căn cứ để xử lý các hành vi vi phạm TTATGT theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo công khai minh bạch, góp phần nâng cao hiệu quả công tác xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, phòng ngừa, răn đe người vi phạm, tạo hiệu ứng tích cực trong công tác bảo đảm TTATGT. Hệ thống được Cục CSGT - Bộ Công an làm chủ đầu tư và chuyển giao cho lực lượng CSGT Công an TP.HCM tổ chức vận hành. Ảnh: PC08 Đồng thời, hình ảnh trên hệ thống còn được sử dụng trong công tác nghiệp vụ phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm trên tuyến giao thông. Việc triển khai hệ thống “mắt thần” này được đánh giá là nhằm nâng cao hiệu quả công tác, thay đổi phương thức tuần tra kiểm soát nhằm nâng cao ý thức tự giác chấp hành của người tham gia giao thông. Hệ thống triển khai sẽ góp phần tăng cường việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm TTATGT, nhằm phát huy hiệu quả các trang thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ của lực lượng CSGT hiện nay. Linh An