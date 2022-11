Trả giá cho án mạng sau cuộc nhậu ở trụ sở VKSND huyện Phúc Thọ

Chiều nay (17/11), TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Lê Ngọc Ninh (SN 1969, ở Phúc Thọ) án tù chung thân và Nguyễn Văn Sơn (SN 1989, ở Ba Vì) án tử hình về cùng tội Giết người.

Trước đó, khoảng 18h ngày 5/10/2021, tại bếp ăn của VKSND huyện Phúc Thọ, Hà Nội có tổ chức liên hoan với sự có mặt của ông N.Đ.T. (SN 1965, lao động tự do), Kiều Duy Chinh (SN 1975, thẩm phán của TAND huyện Phúc Thọ); Lưu Văn Kiên (cán bộ VKSND huyện Phúc Thọ); Nguyễn Văn Trường (tức Trường "đá”) và bị cáo Lê Ngọc Ninh cùng một số người khác.

Trong buổi liên hoan, do nghi ngờ anh Kiên và ông T. uống nước lã nên bị cáo Ninh chửi anh Kiên và cầm chén rượu của mình ném vào mặt vị cán bộ VKSND huyện Phúc Thọ. Thấy vậy, anh Trường đã đấm vào mặt bị can Ninh. Được mọi người can ngăn, tất cả giải tán.

Sau đó, Ninh lái xe ô tô ra về, trong lòng vẫn bực tức về việc bị đánh nên đã quay xe lại và gọi điện cho ông T. ra để nói chuyện, yêu cầu ông T. gọi điện cho anh Trường đến xin lỗi.

Khi bị ông T. từ chối, Ninh gọi điện thoại cho con nuôi là bị cáo Nguyễn Văn Sơn nói: "Bố đang va chạm đánh nhau, con cho anh em xuống". Sơn đồng ý và cầm theo 1 thanh đao, bắt taxi đến VKSND huyện Phúc Thọ.

Bị cáo tại toà. Ảnh: T.Nhung

Khi cách cổng VKSND huyện Phúc Thọ khoảng 40m, Sơn xuống đi bộ đến chỗ ông T. và bị cáo Ninh đang ngồi. Thấy Sơn đến, ông Ninh "đánh mắt" với con nuôi, chỉ ngón tay về phía ông T.

Hiểu là bố nuôi ra tín hiệu bảo đánh ông T., Sơn đã đá trúng mặt ông T. khiến nạn nhân ngã ngửa trên vỉa hè. Sơn tiếp tục dùng chân liên tiếp đạp, đá nhiều lần vào đầu ông T. cho đến khi nạn nhân bất tỉnh.

Lúc này, ông Ngô Văn Chiến (SN 1969, bạn ông T.) chạy đến bảo bị cáo Ninh và Sơn đưa ông T. đi bệnh viện nên cả 2 đã bế ông T. lên ô tô, đưa đi cấp cứu. Do thương tích nặng, ngày 7/10/2021, ông T. đã tử vong tại nhà riêng.

Được biết, hai bị cáo Ninh và Sơn đều có "nhân thân xấu", trong đó Ninh đã 2 lần nhận án tù về hành vi cố ý gây thương tích và cưỡng đoạt tài sản. Bị can Sơn từng 5 lần bị phạt hành chính về các hành vi mua dâm, đánh bạc và sử dụng ma túy.

Trả lời thẩm vấn tại toà, bị cáo Sơn thừa nhận cáo buộc, cho rằng vì tình cảm, quý mến mà bị cáo nhận ông Ninh là bố nuôi, cũng vì vậy mà hôm nay bị cáo phải đứng trước toà.

Trong khi đó, ông Ninh không thừa nhận cáo trạng, khai rằng bị cáo Sơn vẫn gọi nhiều người là bố và không thừa nhận quan hệ bố và con nuôi với bị cáo Sơn.

Trước lời khai của ông Ninh, bị cáo Sơn khẳng định mình không có thù oán gì với nạn nhân, không có lý do gì để đến gây án giết người nếu không phải ông Ninh gọi đến, ra hiệu bằng cái “đánh mắt”.

“Bị cáo cũng chỉ định đánh cảnh cáo nạn nhân, không ngờ ông T. chết. Nếu không vì ông Ninh, hôm nay bị cáo đã không đứng ở đây”, bị cáo Sơn khai.

Vẫn theo lời khai của Sơn, khi bị cáo và ông Ninh bị tam giam, ông Ninh nói bị cáo nhận tội, để ông được ra sẽ lo “chạy tội” cho bị cáo, để Sơn chỉ phải chịu án 7 năm tù...

Trong khi bị cáo Ninh phủ nhận lời khai trên của con nuôi, Sơn nói: "Có những người được tạm giam chung đã nghe được toàn bộ câu chuyện trên."