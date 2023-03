Như VietNamNet đã đưa, cơ quan chức năng phát hiện có 8.400 gram viên nén và 2.080 gam ma tuý dạng bột trong hành lý của 4 nữ tiếp viên thuộc hãng bay Vietnam Airlines. Họ gồm tiếp viên trưởng Nguyễn Thanh Thuỷ cùng 3 nữ tiếp viên Võ Tú Quỳnh, Trần Thị Thu Ngân, Đặng Phương Vân.

Khi làm việc với cơ quan chức năng, 4 nữ tiếp viên hàng không tỏ ra bàng hoàng, bất ngờ trước sự việc. Cả 4 người khai, khi ở Pháp có một người chưa rõ lai lịch đã tiếp cận, nhờ nhóm xách tay một số hàng hoá về nước, trả công 10 triệu đồng.

Nhóm nữ tiếp viên đã mở một số hộp xem thử, thấy là kem đánh răng bình thường nên đã nhận chuyển hàng. Hiện, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) Công an TP.HCM đã tiếp nhận người cùng tang vật để mở rộng điều tra.

Tổng lượng tang vật thu giữ là hơn 10kg ma tuý. Ảnh: Hải quan TP.HCM

Theo Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường, hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy là vi phạm pháp luật, nhưng người thực hiện hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy chỉ có thể bị xử lý hình sự nếu người đó biết rõ đây là chất ma tuý.

Trường hợp cơ quan chức năng không chứng minh được những người này biết rõ những tuýp đánh răng này là chất ma túy thì không đủ căn cứ để xử lý hình sự với họ.

Chuyện tiếp viên hàng không vi phạm pháp luật, buôn lậu không còn là chuyện hiếm. Tuy nhiên chuyện tiếp viên hàng không bị phát hiện vận chuyển trái phép chất ma tuý là chưa từng có. Bởi vậy, cơ quan chức năng cần làm rõ để xử lý đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không oan sai và cũng không bỏ lọt tội phạm.

Luật sư Đặng Văn Cường phân tích, theo quy định của pháp luật, tội Vận chuyển trái phép chất ma túy có lỗi cố ý trực tiếp. Nghĩa là người thực hiện hành vi phạm tội phải biết là hành vi của mình nguy hiểm cho xã hội nhưng vẫn cố ý thực hiện và mong muốn hậu quả xảy ra.

Nếu các tiếp viên hàng không biết trong các tuýp kem đánh răng là chất ma túy, họ sẽ bị xử lý hình sự với khung hình phạt cao nhất là 20 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình, bởi số ma túy là đặc biệt lớn.

Còn trường hợp các nữ tiếp viên không biết trong số tuýp thuốc đánh răng được vận chuyển về Việt Nam có chứa chất mà túy thì không đủ căn cứ để xử lý hình sự với họ.

Ông Đặng Văn Cường cho hay, CQĐT sẽ tạm giữ hình sự đối với các tiếp viên hàng không xách ma túy để làm rõ việc vận chuyển thuốc đánh răng này được thực hiện như thế nào, ai là người gửi, ai là người nhận và số tiền vận chuyển là bao nhiêu.

Việc chứng minh các nữ tiếp viên hàng không có biết đây là chất ma túy hay không thuộc trách nhiệm của cơ quan tiến hành tố tụng. Cơ quan tiến hành tố tụng sẽ căn cứ vào diễn biến hành vi, mức độ nhận thức, đặc điểm về nhân thân, các mối quan hệ của các nữ tiếp viên này và các tình tiết khác có liên quan để xác định các nữ tiếp viên này có biết đây là chất ma túy hay không.

Theo luật sư, Cơ quan tiến hành tố tụng có trách nhiệm chứng minh tội phạm và theo nguyên tắc suy đoán vô tội, một người chỉ có tội khi có bản án kết tội có hiệu lực pháp luật của tòa án... Lời khai nhận tội không được coi là chứng cứ buộc tội nếu lời khai đó không phù hợp với các tài liệu chứng cứ khác để phản ánh sự thật khách quan.

Bởi vậy, việc các nữ tiếp viên này có thừa nhận đây là chất ma túy hay không thì không phải là vấn đề quan trọng. Kể cả trường hợp các nữ tiếp viên này thừa nhận họ biết đây là chất ma túy, nhưng nội dung này không phù hợp với các tình tiết diễn biến của vụ việc thì cũng không thể kết tội họ.

Ngược lại, nếu các nữ tiếp viên này không thừa nhận số ma túy này do mình vận chuyển nhưng CQĐT có căn cứ cho thấy các nữ tiếp viên này biết đây là chất ma túy nhưng vẫn cố tình vận chuyển thì sẽ khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy mà không phụ thuộc vào việc bị can có nhận tội hay không.