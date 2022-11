Trà Vinh tăng cường vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện

Theo báo cáo của BHXH tỉnh Trà Vinh, tính đến tháng 10/2022 toàn tỉnh đã khai thác phát triển mới 129 đơn vị với 1.614 lao động tham gia BHXH bắt buộc; số tham gia BHYT hộ gia đình tăng 99.993 (279.367/ 179.374) người so với năm 2021. Tỷ lệ người tham gia BHXH so với lực lượng lao động của tỉnh: 14,3% (86.725/606.534) đạt 90,56% so chỉ tiêu UBND tỉnh giao (15,79%). Độ bao phủ BHYT so dân số của tỉnh là 80,57% (820.747/1.018.635), đạt 89,45% chỉ tiêu UBND tỉnh giao (90,08%).

Ông Bùi Quang Huy - Giám đốc BHXH tỉnh Trà Vinh

Ông Bùi Quang Huy - Giám đốc BHXH tỉnh Trà Vinh cho biết, theo thống kê, số người tham gia BHXH tự nguyện do BHXH tỉnh quản lý lựa chọn mức thu nhập tháng làm căn cứ đóng dưới 1.500.000 đồng chiếm đến 89% tổng số người tham gia BHXH tự nguyện toàn tỉnh.

Theo ông Huy, năm 2021, tỉnh Trà Vinh có trên 19.500 người tham gia BHXH tự nguyện, sang đầu năm 2022 giảm khoảng 6.000 người. Tuy nhiên, với việc tuyên truyền “mưa dầm thấm lâu”, số người tham gia BHXH tự nguyện đã tăng trở lại, dự kiến đến hết năm 2022 nâng lên trên 17.000 người.

“Mức đóng BHXH tự nguyện bằng 22% mức thu nhập do người tham gia lựa chọn, trong đó mức thu nhập tháng làm căn cứ đóng BHXH tự nguyện thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn. Vì thế, quy định này đã khiến mức đóng tối thiểu đối với người tham gia BHXH tự nguyện tăng hơn 2 lần so với trước đây”, ông Huy chia sẻ.

Anh Lâm Thành Phước

Anh Lâm Thành Phước (22 tuổi, phường 1, TP.Trà Vinh) làm công việc tự do, thu nhập đủ trang trải cho bản thân. Qua tư vấn của cán bộ Bưu điện tỉnh Trà Vinh, anh Phước quyết định tham gia chính sách BHXH tự nguyện. Theo anh Phước, mỗi tháng chỉ cần trích ra một khoản nhỏ đóng BHXH tự nguyện, không ảnh hưởng gì đến chi tiêu cá nhân mà lại yên tâm có khoản để dành cho tương lai.

Bà Nguyễn Thị Bạch Vân

Bà Nguyễn Thị Bạch Vân (54 tuổi, phường 1, TP.Trà Vinh) cho biết, bà từng kinh doanh tự do, mong muốn có một điểm tựa khi về già, phòng khi ốm đau có BHYT chi trả. Năm 2021 bà quyết định tham gia BHXH tự nguyện. “Bên cạnh cuốn sổ BHXH của mình, tôi còn đăng ký cho con trai sinh năm 2000 để thời gian tham gia của con được sớm hơn”, bà Vân chia sẻ.

Ông Nguyễn Minh Tuấn - Trưởng phòng kinh doanh Bưu điện tỉnh Trà Vinh

Báo cáo tại hội nghị lãnh đạo Bưu điện tỉnh Trà Vinh cho thấy, việc triển khai phát triển BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia định qua hệ thống Bưu điện thời gian qua tại Trà Vinh đã có thành quả ý nghĩa, góp phần quan trọng trong việc mở rộng diện bao phủ BHXH, BHYT tại Trà Vinh. Tính đến tháng 10/2022, toàn Bưu điện tỉnh Trà Vinh phát triển được 14.336 người tham gia BHXH tự nguyện, đạt 54% kế hoạch năm; bảo hiểm hộ gia đình phát triển được 96.928 người tham gia, đạt 54% kế hoạch năm.

Để đạt được kết quả trên, Bưu điện tỉnh Trà Vinh đã tích cực trong công tác tuyên truyền, vận động, không chỉ dừng lại ở việc phát tờ rơi mà còn mở rộng sang các hình thức khác như: phát loa, thuyết trình qua các hội thảo, tư vấn nhóm hay tư vấn 1-1.., tạo được sự chuyển biến về nhận thức trong cộng đồng và ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành trong việc thực hiện BHXH, BHYT toàn dân.

