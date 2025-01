Ngày 8/1/2025, TS. BS Dư Thị Ngọc Thu (Trưởng Đơn vị điều phối ghép các bộ phần cơ thể người) và đại diện phòng Công tác xã hội Bệnh viện Chợ Rẫy đã cùng lãnh đạo các địa phương tới thăm, tặng quà và trao Kỷ niệm chương “Vì sức khỏe nhân dân” của Bộ Y tế đến 2 gia đình: Bà Đỗ Thị Trân Tâm (tại ấp 3, xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, TPHCM) và ông L.M.C. (tại ấp 1, xã Phú An, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang). Bà Tâm bị đột quỵ dẫn đến chết não. Bà đã hiến 2 quả thận, 1 quả tim, 1 lá gan, 1 giác mạc cho 5 người. Ông C. bị tai nạn giao thông và không qua khỏi. Ông đã hiến 2 quả thận, 1 quả tim, 1 lá gan, 2 giác mạc và da cho 8 người. Trong buổi đón nhận Kỷ niệm chương, bà Phạm Thị Ngọc Ánh - vợ ông C. (hàng sau) cũng bày tỏ tâm nguyện, mong công an sớm giải quyết về vụ tai nạn, để người mất và các con ông được yên lòng Tại các gia đình, bác sĩ Thu đại diện bệnh viện và các bệnh nhân được cứu cảm ơn hành động cao quý của bà Tâm và ông C. cùng gia đình. Đại diện lãnh đạo các địa phương cũng bày tỏ sự ghi nhận và kính trọng với người đã mất, hứa sẽ tuyên truyền, lan tỏa hành động cao đẹp để mọi người noi theo.