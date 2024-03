Trạm cứu hộ trái tim tập 2 lên sóng tối nay 12/3, Ngân Hà (Hồng Diễm) bên ngoài nhìn vào tưởng chừng là người phụ nữ toàn diện, thành công chỉ có chút trục trặc với mẹ đẻ thôi nhưng hóa ra cô còn có vấn đề tâm lý. Ngân Hà phải tìm đến bác sĩ tâm lý An Nhiên (Lương Thu Trang) để nhờ hỗ trợ. Sau khi làm công tác tâm lý cho Hà và một phụ nữ khác, An Nhiên bắt đầu với câu hỏi: "Từ khi nào các chị biết mình bị bạo hành?".

Ở diễn biến khác, ông Trường (Phạm Cường) dường như đang che giấu bí mật nào đó nên mặt biến sắc khi Nghĩa (Quang Sự) đưa bì thư chứa bài báo viết về một dược sĩ tự tử. Thấy thái độ lạ của bố vợ, Nghĩa gặng hỏi nhưng lập tức ông Trường gạt đi. "Đây là chuyện quá khứ, con không cần phải quan tâm. Chắc ai đấy rung cây dọa khỉ khuấy loạn lên đấy mà. Chuyện quá cũ rồi, hơn nữa đây lại là chuyện hiểu lầm", ông nói.

Trong khi đó, bà Xinh (NSND Mỹ Uyên) sang nhà thông gia và khen ngợi con dâu hết lời. "Chẳng lẽ chúng nó lấy nhau ngần ấy năm trời, nó chưa sinh cho chị đứa cháu nội mà chị chưa một lần trách nó à", bà Hạ Lan (NSND Thu Hà) hỏi.

Bà Xinh đáp: "Thực ra tôi cũng mong có cháu lắm cũng giống như anh chị. Nhưng chuyện có cháu cũng phải do phúc phần tổ tiên nhà tôi nữa. Còn chuyện sinh nở còn do hai vợ chồng nó chứ đâu chỉ là do cái Hà. Nhưng không sao đâu chị, tôi thấy mình hạnh phúc lắm rồi khi có đứa con dâu hiếu thảo như vậy. Cảm ơn chị đã nuôi dạy đứa con dâu cho tôi biết ăn, biết ở lắm".

Thấy thông gia khen Ngân Hà, bà Hạ Lan tỏ vẻ khó chịu và lấy lý do mới ra viện nên không tiếp chuyện bà Xinh lâu được.

Hà bị ai bạo hành? Ông Trường che giấu điều gì? Diễn biến chi tiết Trạm cứu hộ trái tim tập 2 lên sóng VTV3 vào 21h40 tối nay.