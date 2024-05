Trạm cứu hộ trái tim tập 31 lên sóng tối mai, ngày 20/5, bà Mến (Hương Tươi) đến tận nhà Mỹ Đình (Thuý Diễm) để mắng con gái vì không được một phần như mẹ. "Đến giờ phút này đã có thằng nào vừa mắt mày chưa, hay là chúng nó chỉ đến khoắng tiền của mày rồi chạy mất dạng", bà Mến tức giận nói.

Nam (Tuấn Việt) nhân cơ hội đáp: "Có cháu vừa mắt. Cô đừng đánh nữa! Cháu thích con gái cô, cháu thích Mỹ Đình". Thấy vậy, Mỹ Đình mắng Nam: "Mẹ tôi la vài câu, mắc mớ gì mà ông nói vớ va vớ vẩn". Chưa kịp để bà Mến nhận thức chuyện gì đang xảy ra, Nam vội kéo Mỹ Đình đi để tránh cho bạn gái hứng trận đòn đau.

Trong khi đó, An Nhiên (Lương Thu Trang) nhận định Hà (Hồng Diễm) hoặc Vũ (Trương Thanh Long) đã nắm thóp được Trần - kẻ bị Nghĩa (Quang Sự) mua chuộc trong vụ đầu tư đầm tôm để lừa vợ cũ. Do vậy nếu không tìm ra cách thì Nghĩa sẽ thua kiện. An Nhiên nói phải tìm ra một điểm bất thường nào đó để Trần không đến được phiên tòa hoặc phải bịa ra nhân chứng có lợi cho mình.

Ở diễn biến khác, đến ngày ra tòa mà chưa tìm được Trần nên cả luật sư và Hà vô cùng lo lắng bởi họ có nguy cơ bị thua kiện. Còn An Nhiên và Nghĩa thì có vẻ đắc thắng vì tin chắc mình đang ở thế thắng. Nghĩa yêu cầu luật sư Vinh tránh đường còn An Nhiên thì rất vui vì nhân chứng quan trọng của Hà chưa đến.

Liệu Trần có xuất hiện ở tòa để giúp Hà lật ngược tình thế? Bà Mến có đồng ý để Nam yêu Mỹ Đình? Diễn biến chi tiết Trạm cứu hộ trái tim tập 31 lên sóng VTV3 vào 21h40 tối mai.

'Vai nào của Hồng Diễm cũng làm khán giả ức chế' Đó chính là lời nhận xét của Hồng Diễm khi xuất hiện cùng 'Lương Thu Trang' trong show truyền hình trên VTV1 trưa 12/5.

Cặp đôi được thích nhất 'Trạm cứu hộ trái tim' lộ nhiều cảnh tình cảm 'Trạm cứu hộ trái tim' các tập sắp tới, Nam và Mỹ Đình chính thức thành một cặp. Hai diễn viên hé lộ nhiều cảnh tình cảm chưa phát sóng và hậu trường bị bà Mến (Hương Tươi) đánh cho lên bờ xuống ruộng.