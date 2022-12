Trần Khải Ca và cách dạy nghiêm khắc cậu con 'nam thần Hoa ngữ' Trần Phi Vũ

Gia đình - môi trường xã hội đầu tiên của con người - rất quan trọng trong việc giáo dục thái độ ứng xử, tình cảm, đạo đức và nhân cách, bảo tồn và phát huy các gia trị văn hoá truyền thống tốt đẹp.

Trường hợp của nam diễn viên Trung Quốc đang rất "hot" hiện nay - Trần Phi Vũ - minh chứng cho điều này.

Trần Phi Vũ trở nên nổi tiếng nhờ bộ phim Chiếc bật lửa và Váy công chúa

Trần Phi Vũ xuất thân từ một gia đình quyền lực: cha là Trần Khải Ca - đạo diễn kiêm nhà sản xuất điện ảnh tiêu biểu thuộc thế hệ thứ 5 của điện ảnh Trung Quốc, mẹ là Trần Hồng - “mỹ nhân vạn người mê” từ thập niên 1980.

Truyền thống gia đình đã hun đúc "chất nghệ sĩ" trong Phi Vũ.

Gia đình họ Trần

Trần Phi Vũ sinh ra ở Mỹ và có quốc tịch Mỹ. Anh theo học trường nội trú tư thục Tabor Academy ở Massachusetts trước khi trở về Trung Quốc để học tại Học viện điện ảnh Bắc Kinh - cái nôi đào tạo nghệ thuật hàng đầu - với tư cách là một sinh viên nước ngoài.

Tuy vậy, ở Trung Quốc, diễn viên hai quốc tịch là điều cấm kỵ. Trần Phi Vũ đã chủ động từ bỏ quốc tịch Mỹ và nhập quốc tịch Trung Quốc. Cư dân mạng nước này rất hài lòng với hành động "ái quốc" của nam diễn viên trẻ. Sự nghiệp của Phi Vũ dần cất cánh.

Ngay từ 10 tuổi, Trần Phi Vũ đã xuất hiện trong bộ phim lịch sử của cha mình là “Hy sinh" (Sacrifice).

Năm 2017, khi mới 17 tuổi, anh tham gia sản xuất bộ phim cổ trang xa hoa của cha “Yêu miêu truyện" (The Legend of the Demon Cat) với tư cách trợ lý đạo diễn.

Cùng năm đó, Phi Vũ chính thức ra mắt nền giải trí Hoa ngữ với bộ phim Bí quả (Secret fruit). Diễn xuất của anh được các nhà phê bình điện ảnh khen ngợi, và chàng trai 17 tuổi được kỳ vọng là một trong những ngôi sao trẻ triển vọng nhất của Trung Quốc.

Trần Phi Vũ "vụt sáng" trên màn ảnh nhỏ Trung Quốc vào nửa cuối năm nay nhờ bộ phim Chiếc bật lửa và váy công chúa. Anh trở thành mẫu "bạn trai vạn người mê" của giới trẻ châu Á hiện nay.

Cha con Trần Khải Ca - Trần Phi Vũ

Nhưng ít ai biết không chỉ có thực lực diễn xuất, Phi Vũ còn thừa hưởng phương thức giáo dục gia đình có phần khắt khe, góp phần hình thành một nhân cách khiêm tốn và nho nhã.

Tuy Phi Vũ "ngậm thìa vàng" từ khi sinh ra nhưng cha mẹ đã dạy anh cực kỳ nghiêm khắc để trở thành một người tự lực, có trách nhiệm và biết phấn đấu.

Trong một cuộc phỏng vấn, Trần Phi Vũ tiết lộ rằng khi còn nhỏ, anh từng không luyện viết chữ một cách nghiêm túc. Khi đạo diễn Trần Khải Ca phát hiện ra, ông đã trách mắng và yêu cầu con luyện tập lại.

Trong cuộc sống hàng ngày, đạo diễn Trần Khải Ca cũng đích thân dạy 2 con trai của mình học, giải thích những cuốn sách kinh điển trong 2 giờ một tuần.

Trần Khải Ca luôn coi trọng việc làm gương. Tự bản thân ông luôn nghiêm khắc, đúng mực với hy vọng có thể trở thành hình mẫu cho các con noi theo.

Hình ảnh Trần Phi Vũ quỳ gối từng gây tranh cãi về phương pháp giáo dục của gia đình họ Trần

Theo thông tin chia sẻ trên mạng xã hội Trung Quốc, Trần Phi Vũ có lần phải đứng bên cạnh bàn để "phục vụ" cha mẹ đang dùng bữa tối. Đến khi cha bảo ngồi xuống nhưng không còn thừa chiếc ghế nào, Trần Phi Vũ liền quỳ gối bên cạnh mẹ, bình thản và rất lễ phép.

Dù vậy, phương pháp giáo dục khắt khe này của gia đình họ Trần cũng gây ra nhiều tranh cãi.

Với ngoại hình hút hồn giới trẻ, khả năng diễn xuất tốt và quan trọng hơn là nền tảng nhân cách cũng như nỗ lực hóa thân vào các vai diễn khác nhau, Trần Phi Vũ được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những diễn viên có lượng người hâm mộ lớn tại Trung Quốc vào thời gian tới.

Bảo Huy