Trấn Thành, Tóc Tiên choáng váng với quãng giọng Céline Dion của ca sĩ giấu mặt

Tập 1 của Ca sĩ mặt nạ (The Masked Singer Vietnam) phát sóng tối 16/7 với sự góp mặt của 5 nhân vật mascot: Miêu Quý Tộc, Phi Hành Gia Heo, Chàng Lúa, Kim Sa Ngư và Lady Mây. Ngay từ phần chào sân, sự công phu và lộng lẫy của 5 nhân vật đã khiến dàn cố vấn gồm Trấn Thành, Tóc Tiên, Minh Hằng và Wowy phải trầm trồ.

Các nhân vật ca sĩ bí ẩn.

Trong phần thể hiện của nhân vật Lady Mây, Hội đồng cố vấn và khán giả tại trường quay không khỏi kinh ngạc khi cô cất giọng thể hiện ca khúc All by myself. Giọng hát đầy nội lực đã giúp Lady Mây tỏa sáng và làm chủ hoàn toàn sân khấu. Những nốt cao được cô nàng thể hiện dễ dàng khiến Trấn Thành và Tóc Tiên đứng hẳn lên vỗ tay tán thưởng. Với kết quả bình chọn từ hội đồng cố vấn và 99 khán giả tại trường quay thì nhân vật Lady Mây đã dẫn đầu áp đảo với 54,36 % số phiếu bầu.

Lady Mây dẫn đầu áp đảo với 54,36 % lượt bình chọn ở bảng đấu đầu tiên.

Phần trình diễn của Lady Mây:

Với phần đoán tên ca sĩ, Trấn Thành chú ý đến cụm từ “I will always love you” của nhân vật và nghi ngờ Lady Mây chính là ca sĩ Hương Tràm. Tóc Tiên và Minh Hằng cũng tỏ ra đồng tình với ý kiến của Trấn Thành dựa vào chi tiết chiếc vé máy bay. Về Wowy, nam rapper suy luận sự xuất hiện của chiếc vé máy bay mang ký tự V trong đoạn video giới thiệu có thể liên quan đến một chương trình âm nhạc.

Hàng loạt dữ liệu về Lady Mây được chương trình đưa ra khiến Hội đồng cố vấn vô cùng bối rối.

Trong màn trò chuyện cùng nhân vật, Lady Mây thổ lộ hâm mộ Trấn Thành và mong chờ được gặp anh. Với phong thái năng động, trẻ trung và đáng yêu của cô nàng, Trấn Thành khẳng định nàng Mây thuộc thế hệ 9X và liệt kê ra hàng loạt tên các nữ ca sĩ trẻ có thể hát lên được quãng giọng của Céline Dion như Hương Tràm, Võ Hạ Trâm, Dương Hoàng Yến,... cuối cùng nam danh hài chốt hạ đáp án Lâm Bảo Ngọc.

Nam rapper Wowy ban đầu dự đoán Mây chính là Thu Minh, sau anh thay đổi đáp án thành Hương Tràm. Minh Hằng dù viết đáp án là Hương Tràm nhưng lại khá lung lay trước 2 cái tên Vũ Thảo My và Hòa Minzy. Nữ ca sĩ Tóc Tiên, dù không tiết lộ đáp án nhưng cô khá tự tin vào phán đoán của mình.

Thanh Ngân