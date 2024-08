"It Ends With Us" là cuốn sách đầu tiên của tác giả nổi tiếng người Mỹ Colleen Hoover được chuyển thể thành phim. Tuy nhiên, nội dung sách gây nhiều tranh luận vì được xem là lãng mạn hóa bạo lực gia đình.

Trong thế giới văn học, ít tác giả nào có thể đứng vững trong danh sách sách bán chạy nhất trong nhiều tháng mà không kèm theo một làn sóng lời khen ngợi hoặc những cuộc tranh cãi nảy lên quanh tác phẩm của họ.

Colleen Hoover không phải ngoại lệ. Bà là tác giả từng giữ 6 trong 10 vị trí trong danh sách tiểu thuyết bán chạy nhất của The New York Times. Đến năm 2023, It Ends With Us đã bán hơn 1 triệu bản. Có hơn 44 triệu bài đăng trên BookTok thảo luận về công việc của Hoover và bà là người được theo dõi nhiều thứ hai trên Goodreads (mạng xã hội dành cho người đọc sách), chỉ sau tác giả nổi tiếng Stephen King.

Tháng này, It Ends With Us, một trong những tiểu thuyết nổi tiếng nhất của Hoover, được chuyển thể thành phim với sự tham gia của nữ diễn viên nổi tiếng Blake Lively.

Tác phẩm ăn khách nhưng gây tranh cãi về nội dung của Colleen Hoover. Ảnh: Raket.

Cuốn sách đầu tiên được đưa lên màn ảnh rộng

It Ends With Us không chỉ là một trong những cuốn sách nổi tiếng nhất của Colleen Hoover mà còn là cuốn sách đầu tiên được đưa lên màn ảnh rộng.

Cuốn sách - và có lẽ là bộ phim - nói về chu kỳ lạm dụng gia đình; nhân vật chính, Lily Bloom, lớn lên với một người cha bạo hành và khi trưởng thành lại có mối quan hệ với một kẻ bạo hành. Cuối cùng cô gái rời đi sau khi mang thai và nhận ra rằng cô không muốn nuôi con gái của mình trong môi trường đó.

Hoover cho biết cuốn sách được lấy cảm hứng từ sự ngược đãi mà chính mẹ cô phải chịu đựng vì cha cô. Vấn đề là Hoover không thực sự viết về bạo lực gia đình; đó chỉ là cách cuốn sách và Hoover được "tiếp thị".

Các nhà phê bình nói rằng Hoover và It Ends With Us thường được phân loại là tiểu thuyết "lãng mạn" khi nhân vật chính Bloom quyết định tiếp tục cùng nuôi con với kẻ đã bạo lực mình. Điều đó ngụ ý rằng đây là điều gì đó có thể chấp nhận được hoặc tệ hơn là đầy khát vọng.

It Ends With Us được chuyển thể thành phim với sự tham gia của Blake Lively. Ảnh: Firstforwomen.

Câu chuyện lãng mạn hóa hành vi lạm dụng

Một số nhà phê bình cho rằng tiểu thuyết của Hoover - đặc biệt là It Ends With Us - đưa ra thông điệp chống chủ nghĩa nữ quyền, dựa vào những trò lố mang tính khinh thường phụ nữ và thậm chí còn đi xa đến mức lãng mạn hóa bạo lực gia đình.

Mọi chuyện lên đến đỉnh điểm vào năm ngoái khi Hoover công bố phát hành cuốn sách màu cho It Ends With Us. Nhà xuất bản của bà, Atria Books, cũng đưa ra tuyên bố rằng ý tưởng này nhằm mục đích "nâng cao tinh thần và trao quyền". Tuy nhiên, nhiều người chỉ trích đây là một cách quảng cáo bán hàng không phù hợp, đồng thời phản ứng dữ dội đến mức Hoover và nhà xuất bản của bà quyết định hủy xuất bản.

"Tôi nghe các bạn và tôi đồng ý. Không bào chữa gì. Tôi đã liên hệ với nhà xuất bản để cho họ biết rằng tôi không muốn tiếp tục ý tưởng mới. Cảm ơn các bạn", Hoover đăng trên Instagram vào thời điểm đó.

Colleen Hoover là người được theo dõi nhiều thứ hai trên Goodreads, chỉ sau tác giả nổi tiếng Stephen King. Ảnh: Chaptersbookstore.

Một nhà phê bình viết: "Giống nhiều sách và phim, It Ends With Us ăn sâu vào chính cấu trúc của nam tính độc hại mà nó muốn chống lại. Nó lãng mạn hóa và tôn vinh một người đàn ông lôi cuốn nhưng nguy hiểm và cuối cùng nó mang đến một thông điệp kiên quyết chống nữ quyền", một người đánh giá trên Bookstr viết.

Trong khi đó, những người bảo vệ Hoover nói rằng cuốn sách cho thấy tác giả không thỏa hiệp với bạo lực vì cuối cùng Bloom đã rời đi.

Người trong cuộc phản ứng như thế nào?

Bên cạnh việc xin lỗi về sự thất bại trong cuốn sách màu, Hoover chưa trực tiếp đề cập đến cáo buộc lãng mạn hóa bạo lực gia đình. Nói về những lời chỉ trích tác phẩm của mình, tác giả chia sẻ với Jenna Bush trên chương trình Today Show rằng điều đó không gây phiền toái cho cô.

"Nếu mọi người không thích những gì tôi viết, tôi chỉ cố gắng tránh mặt đó của nó. Tôi cảm thấy như thể khi bạn có 5 cuốn sách nằm trong danh sách bán chạy nhất, bạn sẽ rất khó buồn phiền trước những lời chỉ trích. Bởi vì bạn biết rằng mọi người ngoài kia đang thích thú với công việc của bạn và tôi chỉ tập trung vào điều đó", tác giả cho hay.

Colleen Hoover, 45 tuổi, là tác giả người Mỹ. Cô chủ yếu viết tiểu thuyết lãng mạn dành cho giới trẻ. Trước cuốn It Ends with Us, Hoover từng tự xuất bản nhiều tác phẩm. Năm 2023, cô được tạp chí Time vinh danh là một trong 100 người ảnh hưởng nhất thế giới.