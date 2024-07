Ngày 9/7, PV Báo VietNamNet cùng đại diện UBND phường Mỹ Xuân (thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đã trao số tiền gần 95 triệu đồng đến chị Nguyễn Thị Đức An.

Đây là tấm lòng của bạn đọc thông qua Báo VietNamNet gửi về ủng hộ cho hoàn cảnh của chị An - nhân vật trong bài viết “Người mẹ cao 1m2 ước đủ sức khoẻ để bán vé số, nuôi các con ăn học”.

Báo VietNamNet trao món quà của bạn đọc đến chị Nguyễn Thị Đức An. Ảnh: Quang Hưng

Chị Nguyễn Thị Đức An có hoàn cảnh rất khó khăn, một mình đi bán vé số gồng gánh nuôi các con ăn học. Vốn là người khuyết tật vận động từ nhỏ, lại thêm bệnh tim bẩm sinh nên chị An chỉ cao 1m2, nặng 18kg.

Sau khi lập gia đình, hai vợ chồng sinh được 3 người con, cuộc sống khó khăn phải bươn chải nay đây mai đó, chị lại về thị xã Phú Mỹ thuê trọ, tiếp tục mưu sinh.

Cách đây 4 năm, mâu thuẫn nảy sinh, người chồng rời bỏ gia đình trở về quê. Từ đó, chị An gồng gánh nuôi con, bữa no bữa đói. Do không kham nổi nên chị dứt ruột gửi con lớn cho bà ngoại ở Vũng Tàu nuôi nấng.

Mặc dù ốm yếu, hàng ngày chị An vẫn rong ruổi khắp nẻo đường để bán vé số nuôi các con ăn học. Trong lúc còn đang chật vật lo toan thì bất hạnh lại ập đến. Tối ngày 28/4, chị An cùng người con thứ 2 đi bán vé số thì không may gặp tai nạn giao thông, chị bị va chạm vùng đầu, phải đi cấp cứu.

Sau khi xuất viện, sức khoẻ của chị yếu hẳn, hay bị choáng, chẳng thể tiếp tục công việc cũ. Điều này khiến cuộc sống của 3 mẹ con càng trở nên khốn đốn. Những lúc không thể gắng gượng đi bán, chị An dắt díu các con lên một ngôi chùa gần nhà để ăn nhờ, số tiền dành dụm được dùng để trang trải việc học.

Sau khi hoàn cảnh của chị An được Báo VietNamNet đăng tải, nhiều bạn đọc, nhà hảo tâm đã đồng cảm, chia sẻ.

Chị An bày tỏ vui mừng và gửi lời cám ơn đến mọi người đã quan tâm, ủng hộ giúp cuộc sống của chị vơi bớt khó khăn, để các con vững bước trong con đường học tập phía trước.

Bà Nguyễn Thị Diệu Nga, Chủ tịch hội Khuyến học - Chủ tịch Hội chữ thập đỏ phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ chia sẻ, món quà mà bạn đọc báo VietNamNet dành cho chị An là vô cùng lớn, mong rằng với sự giúp đỡ này mẹ con chị sẽ có thêm động lực để vượt qua khó khăn.

“Thay mặt chính quyền địa phương, tôi xin trân trọng cảm ơn bạn đọc Báo VietNamNet, các nhà hảo tâm đã có quan tâm chia sẻ trước hoàn cảnh của chị An”, bà Nga nói.