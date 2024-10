Báo VietNamNet vừa trao số tiền 142.686.000 đồng do bạn đọc ủng hộ đến em Nguyễn Ngọc Ánh (SN 2006, trú xóm 3 Bút Ngọc, xã An Hòa, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An). Ánh là nhân vật trong bài viết: "Cha đơn thân khóc ròng xin giúp 100 triệu đồng cho con gái mổ tim".

Báo VietNamNet trao số tiền hơn 142 triệu đồng đến em Nguyễn Ngọc Ánh.

Vợ mất khi các con còn rất nhỏ, một mình anh Nguyễn Ngọc Giáp bươn trải nuôi con khôn lớn. Đến tuổi trưởng thành, Ánh xin làm công nhân ở Bắc Ninh. Một ngày, em bỗng dưng ngất lịm, được mọi người đưa đi bệnh viện cấp cứu. Qua kiểm tra, bác sĩ xác định em bị chứng rối loạn nhịp tim, cần phẫu thuật đặt máy trợ tim sớm để duy trì sự sống.

Thế nhưng chi phí vô cùng tốn kém, gia đình cần đóng trước 300 triệu đồng. Thương con, anh Giáp về quê hỏi vay khắp họ hàng, bạn bè mới gom nổi số tiền 200 triệu. Trong thời điểm khó khăn nhất, nhờ nhịp cầu VietNamNet, Ánh đã được ủng hộ thêm 142.686.000 đồng, đủ để làm phẫu thuật.

"Nhờ sự tận tâm cứu chữa của các y, bác sĩ Bệnh viện 108 cùng tấm lòng của các nhà hảo tâm, Ánh mới ổn định sức khoẻ như hiện tại. Số tiền được ủng hộ chúng tôi sẽ trả nốt phần còn thiếu cho bệnh viện, trả ngân hàng và mua thuốc thang cho con", anh Giáp chia sẻ.