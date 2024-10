Báo VietNamNet vừa trao số tiền 50.551.000 đồng do bạn đọc ủng hộ đến Nguyễn Quang Vinh (xóm 7, xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) – nhân vật trong bài viết: "Bị ung thư di căn, tính mạng bé trai 8 tuổi ở Nghệ An gặp hiểm nguy".

Báo VietNamNet vừa trao 50.551.000 đồng đến bé Nguyễn Quang Vinh.

Quang Vinh từng bị sỏi mật. Sau một thời gian tưởng chừng đã chữa khỏi, bụng con bất ngờ lên cơn đau dữ dội. Qua chụp chiếu, làm sinh thiết, bác sĩ tìm ra căn bệnh ung thư hạch. Nghiêm trọng hơn, khối u ác tính giai đoạn 4 đã di căn sang tụy và đại tràng.

Ngày 12/4/2024, Vinh được chuyển sang Bệnh viện K điều trị. Cũng từ đó đến nay, con gần như chẳng được về nhà. Căn bệnh quái ác ở thể nặng phải dùng nhiều loại thuốc khiến tóc con rụng dần. Kèm theo đó, những khoản viện phí khiến cho cha mẹ không thể xoay xở.

Trong tình cảnh khó khăn, bạn đọc VietNamNet đã tiếp thêm động lực. Số tiền hơn 50 triệu đồng gửi về quỹ báo được chuyển trực tiếp đến gia đình.

"Bệnh của cháu đã ở thể nặng, tiền thuốc rất tốn kém. May mắn được mọi người giúp đỡ, chúng tôi cũng bớt lo phần nào. Số tiền này sẽ được dùng để mua thuốc cho con", anh Nguyễn Văn Sơn, bố của Vinh xúc động bày tỏ.