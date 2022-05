Trí tuệ nhân tạo ngăn chặn nguy cơ xả súng

Thuật toán dựa trên những hình ảnh thu được từ máy quay an ninh. Ảnh: Sputnik

Theo đài Sputnik, công nghệ mới của Actuate AI có thể sử dụng trên nền tảng dữ liệu có sẵn từ các máy quay giám sát và không cần lắp đặt thêm bất kỳ hệ thống phần cứng nào khác. Các đoạn hình ảnh được mã hóa sẽ chuyển đến máy chủ của công ty và thuật toán của Actuate AI phân tích, tìm kiếm các mối đe dọa tiềm ẩn trước khi gửi nó đến quy trình bảo mật thông thường của công ty.

Không giống như các giải pháp an ninh AI khác, công nghệ của Actuate không sử dụng nhận diện khuôn mặt, dữ liệu sinh trắc học hoặc mã số nhận dạng cá nhân. Thay vào đó, thuật toán tìm kiếm các vật phẩm, như súng hoặc những người có hành vi đáng ngờ như lảng vảng trong bãi đỗ xe sau giờ làm việc. Actuate có thể cảnh báo sớm cho nhân viên bảo vệ về nguy cơ đe dọa.

Trong một mô hình thử nghiệm tại Fox5 New York, Giám đốc điều hành kiêm người sáng lập công ty Sonny Tại đã minh chứng hệ thống mới của công ty có khả năng nhận diện được một khẩu súng trong giây lát và gửi cảnh báo cho đội an ninh. Công nghệ này sau đó chỉ điểm mối đe dọa nguy cơ và để đội an ninh trực quyết định liệu xem mối đe dọa đó có thực hay chỉ là cảnh báo giả.

Từng là một cựu Thủy binh Lục chiến, Tại cho biết ông bắt đầu nảy ra sáng kiến này sau vụ xả súng hàng loạt tại Las Vegas năm 2017. Ông hỏi cảnh sát rằng điều gì có thể giúp ngăn chặn các vụ việc thương tâm này và nhận được câu trả lời tương tự. “Mong muốn chung của họ là các máy quay an ninh tự động xác định các mối đe dọa”, Tai nói.

Actuate cho biết hệ thống của họ chính xác tới 95% và có thể ứng dụng trong trường học, công trường xây dựng, bệnh viện, trung tâm thương mại và nhà ga, trạm xe buýt công cộng.

Theo nghiên cứu của Everytown, kể từ năm 2009 có 273 xả súng hàng loạt tại Mỹ, khiến 1.52 người thiệt mạng và 980 người khác bị thương.