Triển lãm điêu khắc 'Những sân ga dọc đường' của Tăng Huy

Triển lãm cá nhân Những sân ga dọc đường- The stations of life của Tăng Huy vừa diễn ra tại TP.HCM. Sự kiện trưng bày 7 tác phẩm điêu khắc đồng, 3 điêu khắc gỗ mít, 2 tranh in kẽm dựa trên tâm huyết và quá trình sáng tạo miệt mài của anh trong suốt thời gian qua.

Trên hành trình cuộc đời, nhà điêu khắc Tăng Huy thường dành thời gian chờ đợi ở các sân ga để suy ngẫm, tìm cảm hứng làm việc, sáng tạo. Qua triển lãm lần này, anh mong thể hiện những ý niệm bản thân về sự sống và tồn tại.

Họa sĩ, nhà điêu khắc Tăng Huy

Theo Tăng Huy lý giải, những tác phẩm điêu khắc trong triển lãm được bày tỏ và sẻ chia, được diễn dịch như một sự tự vấn về sự tồn tại hay không tồn tại. Ngoài ra những ý niệm hay những cuộc hành trình của đời sống đi xuyên qua các tầng không gian và thời gian men theo một vòng xoáy tròn vô tận.

Với anh, khi nhận thức được điều đó thì mọi thứ đều có thể dễ dàng hơn trong việc chuyển hoá thành nguồn năng lượng tích cực. Cũng vì thế, mỗi cá nhân cũng ý thức về về phận sự và trách nhiệm, về từng hành vi và hành động trong đời sống đang tiếp diễn mỗi ngày.

“Ở nơi tận cùng của phức tạp, thật giản đơn! Bởi một khi bao dòng chảy đã được khơi thông, khi đã hội đủ những tri thức, mọi câu chuyện bỗng nhiên quá đỗi thật thà, và ngây ngô!”, nghệ sĩ Tăng Huy chia sẻ.

Tăng Huy quan niệm tất cả mọi sản phẩm do con người tạo ra mà không có sự kết nối tương tác, không có sự cân bằng hài hoà với tự nhiên thì không hữu ích và nhất là – không thuộc về con người. Đó cũng được hiểu là hai mặt của mối quan hệ con người – thiên nhiên. Không có con người, thiên nhiên vẫn vô cùng rực rỡ, nhưng thiếu thiên nhiên con người không thể tồn tại.

Những tác phẩm của anh do đó không xây dưng trên nền tảng lớn lao. Nó ung dung, bình dị và lặng lẽ nép mình giữa những biến động đời sống.

Dịp này, Tăng Huy cũng ra mắt cuốn sách The Stations of Life – Những sân ga dọc đường, in lại các tác phẩm của anh tại triển lãm cùng nhiều ghi chép chiêm nghiệm về cuộc đời, nghệ thuật, những điều lớn lao và nhỏ bé.

Nghệ sĩ Tăng Huy từng theo học nhiều đại học tại TP.HCM, tốt nghiệp ĐH Kiến Trúc TP.HCM, sau đó có thời gian du học tại University of Art, Berlin, Đức. Anh từng có triển lãm tranh sơn dầu tại Pháp vào năm 2007 cùng nghệ sĩ người Đức - Claudia Borsche. Không chỉ vẽ trên nhiều chất liệu, Tăng Huy còn sáng tác gốm, điêu khắc...

Thúy Ngọc