{"article":{"id":"2226036","title":"Triển lãm ‘Vườn thư thái’ - dấu ấn 35 năm tại Việt Nam của Ariston","description":"Đánh dấu cột mốc 35 năm tại thị trường Việt Nam, thương hiệu máy nước nóng Ariston hàng đầu từ Ý tổ chức triển lãm nghệ thuật đa giác quan “Vườn thư thái” như một lời tri ân gửi đến người tiêu dùng Việt.","contentObject":"<p>Sự kiện diễn ra vào ngày 9/12/203 tại Nhà thi đấu Cầu Giấy (Hà Nội). </p>

<p>Trong 2 không gian chủ đạo là “Quảng trường Ariston” và “Vườn sinh thái công nghệ Ariston”, khách tham quan lần đầu tiên trải nghiệm nghệ thuật trình chiếu ánh sáng tương tác đa giác quan cũng như thưởng thức <a href=\"https://vietnamnet.vn/trien-lam-cong-nghe-tag9203803939659997548.html\" target=\"_blank\">triển lãm công nghệ</a> trong không gian vườn sinh thái được chế tác công phu.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/image001-733.jpg?width=768&s=s6tCGjIoTu1zvOKPXVZXcA\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/image001-733.jpg?width=1024&s=6VDEZKjckgOaM5PrTKOohA\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/image001-733.jpg?width=0&s=uuuacKdH0iCA5qEB-sXTUQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/image001-733.jpg?width=768&s=s6tCGjIoTu1zvOKPXVZXcA\" alt=\"image001.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/image001-733.jpg?width=260&s=0C2Qax74C2zk_zgstvHUdA\"></picture>

<figcaption>Triển lãm nghệ thuật đa giác quan “Vườn thư thái” đã mang đến một trải nghiệm nghệ thuật kết hợp công nghệ mới lạ cho khách tham quan (Ảnh: Ariston Vietnam)</figcaption>

</figure>

<p>Tại “Quảng trường Ariston”, khách tham quan được hòa mình vào không gian hùng vĩ giữa lòng đại Dương, đến thăm quảng trường Trevi Fountain nổi tiếng với hồ nước ấm từ chính sản phẩm của Ariston kết hợp công nghệ cảm biến tương tác ánh sáng.</p>

<p>Còn tại “Vườn Sinh Thái Công Nghệ Ariston” là một trải nghiệm độc đáo khác với những tác phẩm nghệ thuật từ hàng trăm loài thực vật khác nhau qua bàn tay chế tác của các nghệ nhân trong suốt 72 giờ, truyền cảm hứng rõ nét về sứ mệnh “Tổ ấm thư thái, bền vững tương lai” mà Ariston sẽ theo đuổi trong thời gian tới. </p>

<p>“Chúng tôi tin rằng một thế giới bền vững hơn cần bắt nguồn từ chính mỗi ngôi nhà. Khi sử dụng công nghệ mang tính bền vững, bạn sẽ vừa có được sự thư thái tối ưu, nhưng cũng đồng thời góp phần bảo vệ màu xanh của trái đất”, ông Luigi Santoro, Tổng Giám đốc Ariston Việt Nam chia sẻ. </p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/image002-734.jpg?width=768&s=sz3Q6HXpKcJPjfIrwcSkFg\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/image002-734.jpg?width=1024&s=UPmigDVLeEOhfDymavalcg\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/image002-734.jpg?width=0&s=rfW4Bja1k1UQaPfco90QoQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/image002-734.jpg?width=768&s=sz3Q6HXpKcJPjfIrwcSkFg\" alt=\"image002.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/image002-734.jpg?width=260&s=zsvTHGd53Z3JVYovdiMlHg\"></picture>

<figcaption> Ariston lần đầu tiên công bố những công nghệ độc quyền tại Vườn Sinh Thái Công Nghệ Ariston thuộc khuôn khổ sự kiện kỷ niệm 35 năm tại Việt Nam (Ảnh: Ariston Vietnam)</figcaption>

</figure>

<p>Khu vườn có 7 khu, tượng trưng cho 7 phòng lab nghiên cứu về những công nghệ, tính năng quan trọng, tạo nên đẳng cấp khác biệt và chất lượng vượt trội cho những sản phẩm của Ariston: bền bỉ, an toàn, bảo vệ sức khỏe & tiết kiệm năng lượng.</p>

<p>Ông Luigi Santoro phát biểu, “Năm 1988, Ariston là thương hiệu đầu tiên giới thiệu giải pháp máy nước nóng đến Việt Nam. Trải qua 35 năm, dù hiện nay người tiêu dùng đã có thêm nhiều sự lựa chọn thương hiệu khác, nhưng Ariston vô cùng tự hào khi vẫn luôn là lựa chọn hàng đầu được người tiêu dùng Việt tin tưởng nhờ luôn đảm bảo chất lượng tốt nhất trong từng sản phẩm”.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/image003-735.jpg?width=768&s=5lv5OUtzWQQMJ_fS0fV1CA\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/image003-735.jpg?width=1024&s=NGd6RsR458g_roiBjn9EMg\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/image003-735.jpg?width=0&s=W8lstvUsGqzTeNUXQeLHTA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/image003-735.jpg?width=768&s=5lv5OUtzWQQMJ_fS0fV1CA\" alt=\"image003.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/image003-735.jpg?width=260&s=55rJYC6yZvS8RuK7fEbIpg\"></picture>

<figcaption> 35 năm chuyên tâm với giải pháp nước nóng Ariston luôn tiên phong sáng tạo những công nghệ tiên tiến nhất, định chuẩn cho chất lượng vượt trội, an toàn tuyệt đối và hiệu suất tối ưu (Ảnh: Ariston Vietnam)</figcaption>

</figure>

<p>Ariston là thương hiệu hàng đầu thế giới về các giải pháp gia nhiệt đến từ Ý với các dòng sản phẩm đa dạng: Máy nước nóng trực tiếp, bình nóng lạnh gián tiếp, máy nước nóng năng lượng mặt trời, máy nước nóng bơm nhiệt. </p>

<p>Các sản phẩm của Ariston luôn theo đuổi giá trị vượt trội về sự bền bỉ, an toàn, hiệu suất cao và <a href=\"https://vietnamnet.vn/tiet-kiem-nang-luong-tag527863692521380867.html\" target=\"_blank\">tiết kiệm năng lượng</a>, mang đến sự thoải mái bất tận cho người dùng. </p>

<p>Website: https://35-nam.ariston.com/.</p>

