Ngày 21/1 Công an TP.HCM cho hay, Cơ quan CSĐT Công an quận 12 vừa ra quyết định khởi tố vụ án, quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 4 đối tượng: Trần Tấn Hòa (tự Bi Thái Tử, 35 tuổi), Trần Xuân Giang (31 tuổi, cùng quê Bình Dương), Lê Viết Nhật Minh (31 tuổi, ngụ quận Tân Phú, TP.HCM) và Trần Thái Thanh Phương (35 tuổi, quê Đồng Nai) về tội “Tàng trữ, vận chuyển hàng cấm”. Các quyết định và lệnh trên đã được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn.

Nhóm 4 đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: CA

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Công an quận 12 phát hiện 1 nhóm đối tượng nghi vấn tàng trữ và vận chuyển hàng cấm, là pháo nổ, có hoạt động trên địa bàn nên tập trung điều tra. Quá trình trinh sát đã nắm rõ, đối tượng cầm đầu là Trần Tấn Hòa.

Ngày 9/1, lực lượng Công an quận 12 đã phục kích, chặn đường để kiểm tra hành chính đối với Hoà tại đường Hà Huy Giáp, phường Thạnh Lộc, quận 12. Cơ quan công an đã phát hiện trong thùng hàng Hòa chở trên xe có 15 bịch pháo hình trái banh, 2 dàn pháo hoa loại 49 viên. Tất cả số hàng hoá này đều không rõ nguồn gốc.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Hoà, Công an thu giữ thêm 10 bịch pháo hình trái banh, 9 dàn pháo hoa loại 49 viên.

Tang vật pháo nổ các loại mà công an thu giữ. Ảnh: CA

Hoà khai nhận, đã mua pháo nổ với số lượng lớn, sau đó bán lại cho người khác với giá cao hơn để hưởng tiền chênh lệch. Ngay sau đó, Công an quận 12 đã khởi tố vụ án “Tàng trữ, vận chuyển hàng cấm”, để tập trung điều tra, truy xét.

Xác định vụ án có phức tạp với sự tham gia của nhiều đối tượng, hoạt động liên tỉnh và khả năng chúng vận chuyển, mua bán pháo lậu với số lượng rất lớn, Ban giám đốc Công an TP.HCM chỉ đạo Công an Quận 12 xác lập chuyên án để đấu tranh. Ban chuyên án xác định Minh, Giang, Phương là có liên quan.

Chiều 11/1, ban chuyên án đã chặn kiểm tra 2 xe ô tô của các đối tượng tại khu vực thuộc đường Vĩnh Phú 30, phường Vĩnh Phú, TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương. Đáng nói, khi thấy bị phục kích, 11 đối tượng đã ném vật có hình dạng súng bằng kim loại ra ngoài để phi tang.

Xe ô tô mà các đối tượng sử dụng để vận chuyển pháo nổ. Ảnh: CA

Qua kiểm tra, Công an phát hiện trên 2 xe có chở 10 thùng carton chứa 100 pháo giàn và 104 gói chứa pháo hình dạng trái banh, tổng trọng lượng gần 350kg pháo nổ và 1 vật có hình dạng súng bằng kim loại. Công an đã đưa các đối tượng Minh, Giang, Phương về làm việc.

3 đối tượng khai, đang chở pháo nổ đi giao cho khách. Trong đó, xe sau chở pháo, còn xe đi trước để cảnh giới. Nếu phát hiện có lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện thì sẽ lập tức thông báo. Tuy nhiên, cả nhóm đến đường Vĩnh Phú 30 thì bị bắt giữ.

Công an giám định khẩu súng để củng cố hồ sơ xử lý. Ảnh: CA

Theo cơ quan công an, đây là nhóm đối tượng có nhiều tiền án tiền sự, có kinh nghiệm đối phó với lực lượng công an khi bị phát hiện, có phân công vai trò cụ thể để tẩu thoát khi bị phục kích. Cơ quan CSĐT Công an quận 12 tiếp tục củng cố chứng cứ, mở rộng điều tra, xác định các đối tượng có liên quan.