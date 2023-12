Ngày 21/12, Công quận 1 (TP.HCM) đang tạm giữ hình sự 8 đối tượng để điều tra về hành vi “Đánh bạc”. Trong đó có Trần Kim Hoàng (33 tuổi), là chủ quán nước Kim Mây ở địa chỉ 165 đường Bùi Viện, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1.

Các đối tượng bị bắt quả tang tại sòng bạc trong quán nước ở phố Tây Bùi Viện. Ảnh: CA

Được biết, qua công tác quản lý địa bàn, mới đây trinh sát Công an quận 1 phát hiện có một số phụ nữ tụ tập đáng ngờ tại quán nước Kim Mây. Những người này ra vào “bí ẩn” ở quán Kim Mây vào khung giờ đặc biệt lúc nửa đêm.

Qua điều tra, trinh sát làm rõ, những "quý bà" này thường là nhân viên các quán ăn, nhà hàng ở phố Tây. Sau giờ làm, họ kéo về quán Kim Mây để đánh bạc ăn tiền cùng chủ quán, là Trần Kim Hoàng.

Sau thời gian theo dõi, lúc 5h30 rạng sáng 15/12, trinh sát Công an quận 1 phối hợp cùng Công an phường Phạm Ngũ Lão, bất ngờ ập vào quán Kim Mây. Tại hiện trường, lực lượng công an bắt quả tang Hoàng cùng 7 người khác đang sát phạt cờ bạc bằng hình thức chơi bài Bửu ăn tiền.

Công an đã thu giữ tiền mặt, các tang vật liên quan và tạm giữ 8 người để điều tra. Và tất cả thừa nhận hành vi.