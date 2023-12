Tro tàn rực rỡ được Hội đồng quốc gia tuyển chọn phim đi Oscar cử làm đại diện cho Việt Nam dự vòng sơ tuyển hạng mục Phim quốc tế hay nhất ở giải thưởng điện ảnh danh giá nhất hành tinh năm 2024.

Cảnh trong phim 'Tro tàn rực rỡ'.

Tác phẩm đánh dấu sự trở lại của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên sau 10 năm vắng bóng giành giải Khinh khí cầu vàng tại LHP Ba châu lục tổ chức tại Nantes, Pháp cuối năm 2022. Sau đó, phim tiếp tục được trao giải Phim xuất sắc nhất ở hạng mục phim truyện điện ảnh và Đạo diễn xuất sắc nhất cho Bùi Thạc Chuyên tại Cánh diều Vàng 2023. Tại Liên hoan phim Việt Nam 2023 tổ chức cuối tháng 11 vừa qua tại Đà Lạt, Tro tàn rực rỡ tiếp tục thắng giải cao nhất - Bông Sen Vàng.

Tuy nhiên, trong danh sách rút gọn vừa được Viện hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Hoa Kỳ công bố không có tên đại diện của Việt Nam. Tuy vậy, trong top 15 phim vào danh sách rút gọn của hạng mục Phim quốc tế hay nhất có sự xuất hiện của bộ phim The Taste of Things của đạo diễn gốc Việt Trần Anh Hùng. The Taste of Things đại diện cho điện ảnh Pháp tranh Oscar 2024 và từng mang về giải Đạo diễn xuất sắc nhất cho Trần Anh Hùng tại LHP Cannes 2023.

Cảnh trong phim 'The Taste Of Things' của Trần Anh Hùng.

Cuộc đua Phim quốc tế hay nhất tại Oscar 2024 có sự góp mặt của 15 phim gồm: The Taste of Things, Amerikatsi (Armenia), The Monk and the Gun (Bhutan), The Promised Land (Đan Mạch), Fallen Leaves (Phần Lan), The Teachers’ Lounge (Đức), Godland (Iceland), Io Capitano (Italy), Perfect Days (Nhật Bản), Totem (Mexico), The Mother of All Lies (Morocco), Society of the Snow (Tây Ban Nha), Four Daughters (Tunisia), 20 Days in Mariupol (Ukraine) và The Zone of Interest (Anh).

Đề cử Oscar lần thứ 96 sẽ được công bố ngày 23/1/2024. Lễ trao giải Oscar diễn ra vào ngày 10/3/2024.

