Mất cắp gần trăm đồng hồ nước giữa trung tâm TP.HCM

Ngày 24/8, Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành (thuộc Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV) đã có văn bản đề nghị Công an quận 1 và quận 3 (TP.HCM) hỗ trợ điều tra vụ việc cả trăm đồng hồ nước nhà dân bị mất cắp.

Đồng hồ nước đã bị kẻ gian lấy cắp

Theo Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành, từ đầu tháng 8/2022 đến nay, Công ty ghi nhận rất nhiều trường hợp đồng hồ nước nhà dân bị mất cắp.

Qua trích xuất camera nhà dân cho thấy, kẻ cắp là nam giới đi xe đạp, thường đi dọc các tuyến đường từ 23h đến sáng. Người này đến khu vực nhà dân vắng người qua lại, tiếp cận đồng hồ nước lắp ngầm trước nhà, mở nắp che rồi tháo đồng hồ nước mang đi.

Theo đại diện Công ty Công ty Cấp nước Bến Thành, mới đây, sáng 24/8 có thêm 6 đồng hồ nước bị mất cắp dọc tuyến đường Hai Bà Trưng, Lê Thánh Tôn. Việc mất cắp đồng hồ nước gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cấp nước sinh hoạt cho các hộ dân và hộ kinh doanh. Nguồn nước bị rò rỉ gây thất thoát nước.

Công nhân đến lắp đặt lại đồng hồ nước mới cho người dân để đảm bảo sinh hoạt, kinh doanh của họ không bị ảnh hưởng

"Công ty đề nghị quý cơ quan công an xem xét hỗ trợ, tăng cường công tác an ninh trên địa bản để tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân, kịp thời phát hiện xử lý và ngăn chặn tình trạng mất cắp đồng hồ nước, đảm bảo việc sử dụng nước của người dân được liên tục cũng như đảm bảo tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn"- Công ty Công ty Cấp nước Bến Thành đề nghị.

Trước đó, khu vực trung tâm TP cũng bị xảy ra tình trạng mất cắp tại các công trình hạ tầng giao thông đô thị. Gần mới nhất là hàng chục nắp chắn rác bằng gang trên cầu Thủ Thiêm 2 cũng bị mất cắp.

Sau khi cơ quan chức năng vào cuộc, đã tìm ra đối tượng lấy trộm và người này khai lấy trộm để bán ve chai với giá vài chục ngàn đồng.