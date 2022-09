Trộm đồng hồ Rolex gần 2 tỷ của tình trẻ, hoa hậu bị truy tố

VKSND TP.HCM vừa hoàn tất cáo trạng truy tố đối với Lã Thị Anh (32 tuổi, quê Hà Nội, ngụ tại quận 7, TP.HCM) về tội “Trộm cắp tài sản”.

Lã Thị Anh có nghệ danh là Lã Kỳ Anh (đăng quang cuộc thi Miss Vietnam Continents 2018 diễn ra tại Mỹ.

Theo truy tố, tháng 7/2021, Lã Thị Anh quen biết với anh Nguyễn Minh T. (25 tuổi, ngụ quận 3) thông qua mạng xã hội và thường qua lại ngủ ở nhà anh này.

Khi Kỳ Anh tới nhà, anh T. cho bạn gái xem bộ sưu tập đồng hồ đắt tiền, trong đó có chiếc Rolex Daytona Platinum trị giá 80.000 - 90.000 USD.

Hoa hậu Kỳ Anh

Lợi dụng lúc anh T. ngủ say, Kỳ Anh lén lấy chiếc đồng hồ ra chụp lại rồi gửi cho Tô Văn Toàn (ngụ quận Phú Nhuận) nhờ làm giả chiếc tương tự với chi phí gần 15 triệu đồng. Khoảng 2 tuần sau, Kỳ Anh nhận được hàng và giấu sẵn trong giỏ xách.

Ngày 11/9/2021, Kỳ Anh được anh T. rủ qua nhà chơi. Rạng sáng hôm sau, lợi dụng lúc bạn trai ngủ say, cô hoa hậu đã đánh tráo chiếc đồng hồ giả lấy chiếc thật.

Hai ngày sau, Kỳ Anh nhờ anh Toàn cầm chiếc đồng hồ trên với giá một tỷ đồng và nhờ người này đem đồng hồ đi bảo dưỡng, đánh bóng giùm. Khi Toàn hỏi về nguồn gốc chiếc đồng hồ, cô ta cho hay đã để giấy tờ bên Mỹ.

Toàn bộ số tiền cầm chiếc đồng hồ có được, cô ta chuyển khoản trả nợ cho một người quen vì trước đó mượn để đầu tư tiền ảo Forex.

Vài ngày sau anh T. phát hiện chiếc đồng hồ quý bị đánh tráo bằng một chiếc đồng hồ giả nên đến Công an phường Võ Thị Sáu (quận 3) trình báo. Công an điều tra và phát hiện có người đã chụp ảnh chiếc đồng hồ, khoe trên mạng xã hội.

Khi được mời lên cơ quan công an làm việc, người đăng hình chiếc đồng hồ khai được một người bạn, là thợ sửa đồng hồ gửi cho tấm hình nên đăng lên mạng để khoe.

Lần theo dấu vết, công an xác định rõ, Tô Văn Toàn sau khi cầm cố đồng hồ từ Kỳ Anh đã mang đi bảo dưỡng, đánh bóng.

Theo định giá, chiếc đồng hồ hiệu Rolex Daytona Platinum của anh T. có giá gần 2 tỷ đồng.

Anh Tô Văn Toàn và một số người liên quan, do không biết chiếc đồng hồ Lã Thị Anh đưa là tài sản do Anh phạm tội mà có, nên cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM không xử lý.