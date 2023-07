Ngày 25/7, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an quận Hoàng Mai đã bàn giao đối tượng đang bị truy nã Hoàng Nam Nguyên (SN 1984, ở Việt Vinh, Bắc Quang, Hà Giang) cho Cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh Hà Giang để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Trước đó, ngày 20/7, Công an phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai tiếp nhận đơn trình báo của chị Nguyễn Thị K. (SN 1971, ở Hoàng Liệt, Hoàng Mai) về việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nghi phạm Hoàng Nam Nguyên tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Chị K. có thỏa thuận để Hoàng Nam Nguyên làm thủ tục định giá tài sản để chị K. làm thủ tục vay vốn. Ngày 22/6, Nguyên gọi điện yêu cầu chị chuyển trước 10 triệu. Sau khi chuyển tiền, chị K. không thấy có ai đến thẩm định tài sản của mình.

Ngày 28/6, nạn nhân gọi cho Nguyên thì Nguyên tiếp tục yêu cầu chuyển 200 triệu đồng để đẩy nhanh việc làm định giá tài sản. Sau nhiều lần hỏi kết quả, đến ngày 6/7, Nguyên có gửi hình ảnh bản định giá tài sản nhưng lại không phải của chị K. đã gửi theo hồ sơ.

Đối tượng sau đó đã trốn tránh không gặp và cắt liên lạc nên chị K. đã đến Công an phường Hoàng Liệt trình báo sự việc.

Tại cơ quan Công an, Nguyên khai nhận bản thân không có công việc gì, cũng đang cần tiền để chi tiêu cá nhân nên Nguyên nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của chị K thông qua việc hỗ trợ làm thủ tục vay vốn ngân hàng bằng thế chấp tài sản.

Qua xác minh, Nguyên đang bị Cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh Hà Giang truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.