Thông tin được ông Vũ Hải Quân, Giám đốc ĐH Quốc gia TPHCM công bố tại hội nghị thường niên năm sáng nay (26/12).

Theo ông Quân, ĐH Quốc gia TPHCM luôn là đơn vị đứng đầu cả nước về công bố khoa học, đặc biệt là công bố trên các tạp chí quốc tế uy tín thuộc 2 danh mục cơ sở dữ liệu lớn của thế giới là Web of Science (của Clarivate) và Scopus (của Elsevier).

Theo thống kê từ cơ sở dữ liệu Scopus giai đoạn 2020 - 6/2024, số lượng bài báo công bố trên các tạp chí được xếp hạng Q1 và Q2 của ĐH Quốc gia TPHCM có tỷ lệ khoảng 66% và có xu hướng tăng dần theo từng năm. Nếu chỉ tính riêng số lượng bài báo công bố trên các tạp chí được xếp hạng Q1 thì tỷ lệ này đạt 40,8%.

Tốc độ công bố bài báo quốc tế của ĐH Quốc gia TPHCM

Trong lĩnh vực nghiên cứu cơ bản, các nhà khoa học của ĐH Quốc gia TPHCM tiếp tục hợp tác với các đơn vị trong và ngoài nước công bố các công trình nghiên cứu trên các tạp chí rất uy tín với chỉ số ảnh hưởng IF rất cao (>15) như: Nature Reviews Earth and Environment (IF = 49,7), Applied Catalysis B: Environmental (IF = 22,1), Nano Energy (IF = 16,8), Advances in Colloid and Interface Science (IF = 15,9), PhotoniX (IF = 15,7). Environmental Chemistry Letters (IF = 15). Đặc biệt, công bố trên tạp chí Nature Reviews Earth and Environment chỉ số ảnh hưởng (IF = 49,7) “Building resilience in Asian mega deltas”.

“Kết quả này cho thấy các chính sách trong nghiên cứu khoa học tại ĐH Quốc gia TPHCM như xây dựng chương trình nghiên cứu trọng điểm gắn liền nhóm nghiên cứu mạnh, thí điểm xây dựng trung tâm xuất sắc; hỗ trợ kinh phí hội nghị hội thảo có công bố proceeding thuộc danh mục Scopus, phân bổ kinh phí theo hướng minh bạch, cạnh tranh theo kết quả đầu ra đã có tác động tích cực, mang lại hiệu quả”- ông Quân nói.